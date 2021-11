Crece crisis en AN: "¡Mientes!", revira Cortés al gobernador de Aguascalientes

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aseguró que los dichos de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, sobre que el instituto político solo tiene ventaja real en su entidad para ganar las elecciones de 2022, es muestra de su actitud derrotista.

En entrevista con medios de comunicación locales, Orozco aseguró que Marko Cortés estuvo en su oficina hace unas semanas y que "dio por perdida" la elección presidencial de 2024, pero utilizará a algunos de los gobernadores del PAN para tratar de no perderla.

"En mi propia oficina, a un lado, me lo dijo: ´no, es que aquí me la voy a pasar, en Aguascalientes porque es la única que voy a ganar ´; eso ya me lo había dicho", aseguró.

El gobernador blanquiazul calificó como "un descaro y una desfachatez" que Marko Cortés buscara la reelección de su partido, en el momento que dijo eso, "con esa visión de derrota".

Además, el gobernador explicó que la estrategia del recién reelecto presidente del PAN será utilizar a los gobernadores de Guanajuato, Yucatán y Chihuahua con el objetivo de rescatar lo que sea posible para las próximas elecciones.

"Y le agrego algo –que seguramente también causará ruido, pero pues es el momento–, me dijo ´no, es que es la realidad, y buscaremos impulsar y motivar a Diego (gobernador de Guanajuato), a Mauricio Vila –y que lo sepan mis compañeros porque los estimo– y a Maru, gobernadora de Chihuahua para ver qué logramos rescatar en el 2024´".

Orozco afirmó no estar de acuerdo con la valoración de Marko Cortés y reiteró que no está de acuerdo con la manera en la que el panista ha manejado el partido desde hace unos años cuando el PAN empezó a perder las elecciones cada año.

"Y hacia atrás está peor porque el 19, parece que se nos olvida, para que veas el descaro de reelegirse, el 19 perdimos Puebla y Baja California. El 20 hubo elecciones solamente en dos estados: Coahuila e Hidalgo intermedias y casi nos desaparecen. El 21 perdemos Baja California Sur y Nayarit y se rescata algo en la Cámara por una alianza, empujada por muchos sectores de la sociedad civil", analizó el gobernador de Aguascalientes.

Orozco no dudó en cuestionar en varias ocasiones la reelección de Cortés como presidente nacional del PAN que fue confirmada a inicios de octubre.

"MIENTES, MARTÍN OROZCO"

Marko Cortés reviró al gobernador de Aguascalientes al decirle "¡Mientes, Martín Orozco, no le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022.

"O sea, cuál es la carta de presentación para reelegirse y cuál es la esperanza que le brinda a la militancia en un 22 y un 24 que me lo dijo y lo sostengo ante cualquier órgano del partido", afirmó el gobernador.

Julen Rementería, coordinador de los panistas en el Senado de la República, negó que Marko Cortés de por perdidas las elecciones en 2022 y 2024. Aseguró que el audio filtrado ha sido descontextualizado.

"Lo único que yo he oído de Marko Cortés es la invitación a sumar, a generar un esfuerzo colectivo en el PAN", dijo Rementería.









"ARRASARÁ EN EXTRAORDINARIAS Y EN 2022": DELGADO

Al asistir al arranque de campaña de Rosa Elena Jiménez para la elección a la senaduría en Nayarit, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que gracias al cariño que el pueblo de México le tiene al Movimiento Regeneración Nacional, el partido guinda saldrá triunfante en estos comicios extraordinarios, así como en las seis gubernaturas a disputarse el próximo año, además de lograr de manera contundente la ratificación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Hay un gran ánimo, la gente está muy entusiasmada, sigue confiando en nuestro movimiento y lo demostró el 6 de junio pasado; hay mucha esperanza de que la Transformación llegue a todo el país. Invito a toda la gente a que salga a votar, tenemos grandes liderazgos, por ello, nuevamente les pido que nos den la confianza; es importante no dejarle nada a la oposición para que no regresen los gobiernos corruptos y para eso, la clave es organizarnos y movilizarnos", declaró Delgado.

En este sentido, confío en que Morena, también, arrasará en los procesos extraordinarios que se disputarán por diversos cargos en Tlaquepaque, Jalisco, en Nextlalpan, Estado de México, en General Zuazua, Nuevo León, en Uayma, Yucatán; en Iliatenco, Guerrero, entre otros, destacando que dichos triunfos sólo serán posibles a través del trabajo en unidad dentro del partido y con la movilización hacia afuera, con la gente.