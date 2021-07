El Salvador deporta al periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor de El Faro

"Durante la investigación de pandillas notamos que nuestras comunicaciones están intervenidas, nos siguen agentes del estado y nos fotografían buscando quiénes son nuestras fuentes", enlistó. "Como no han encontrado de qué acusarnos, presidente anuncio por cadena nacional algo grave, ordenó a la directriz de Hacienda construir un caso de lavado contra el periódico. El gobierno envió a agentes del ministerio de Hacienda que en el último mes han estado solicitando papeles que no tienen por qué, solicitar donde se habla de cuestión periodística y no de finanzas, intentando asfixiarlo financieramente para intentar destruir el periodismo qué hacemos".