El problema del huachicol bajó a menos del 10 por ciento: Santiago Nieto

¿Qué significa esto? La gran pregunta es cómo sucede. Por un lado, la extracción de los ductos, pero también tiene que ver con corrupción en el sindicato de Pemex a nivel de las propias empresas y por supuesto con la participación de empresarios. La venta de hidrocarburos se da doble. En muchas ocasiones no con la gente en bidones en la sierra, sino a través de empresas mexicanas que están vendiendo controles volumétricos. Si ven a una empresa que compra menos producto a Pemex y comercializa más y no hay forma de explicar esa diferencia de control volumétrico, es un caso de robo. Hay un caso particular, una estación de servicio Tamaulipas que desde 2016 no le compraba a Pemex y seguía operando. Eso es huachicol”, explicó.