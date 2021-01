Eficacia de Sputnik no la dicta Rusia, sino la ciencia, advierten

La vacuna rusa Sputnik V no cuenta con evidencias científicas publicadas sobre su eficacia, por lo que antes de adquirirla, el gobierno debe verificar que cumpla con los requerimientos necesarios, advirtieron especialistas consultados por La Silla Rota.

"No tenemos aprobación de esa vacuna ni hemos visto la información clínica publicada en revistas científicas. El doctor (Hugo) López-Gatell está muy convencido de que no va a haber problema, pero yo soy de los que insiste, como muchos otros, en que la información no es la que el director de la empresa me diga, sino la que publiquen en una revista científica", alertó Xavier Tello, analista y consultor de políticas en salud.

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó también que se desconoce todavía la información científica de la vacuna rusa desarrollada por el Instituto Gamaleya y alertó que se puede caer en un problema severo si se piensa que a nivel internacional las vacunas son equivalentes y que da igual la primera que llegue.

"Lo que va a pasar es que si llegara un cargamento de vacuna china o rusa, automáticamente la Cofepris en una cuantas horas va a decir sí, ya lo revisamos y está perfecto, porque la Cofepris ya no tiene confiabilidad", criticó.

SIN APROBACIÓN DE COFEPRIS, MÉXICO VA POR 12 MILLONES DE VACUNAS RUSAS

Pese riesgos evidenciados, principalmente en adultos mayores, el gobierno federal firmará un contrato por 12 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.

"Sputnik va a ser un solo contrato de 12 millones", señaló en entrevista para Grupo Fórmula.

La eficacia de la vacuna Sputnik V es del 91.4 por ciento, según el análisis final del punto de control de los datos publicado por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología (Centro Gamaleya) del Ministerio de Salud de la Federación de Rusia y el Fondo de Inversión Directa de Rusia.

Sin embargo, la vacuna rusa contra covid Sputnik V aún no tiene autorización por parte de la Cofepris. Desde mediados de diciembre de 2020 presentó las solicitudes para realizar estudios clínicos en México ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró el martes pasado que es muy probable que la Cofepris sí autorice el uso de la vacuna rusa.

"Nos da mucha tranquilidad por lo robusto que es el expediente para el proceso de regulación sanitaria (de Sputnik V). Se lo hemos transferido a Cofepris, quien estará actuando autónomamente, por sus mecanismos convencionales, bajo la modalidad de emergencia", destacó la semana pasada el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Desde su viaje a Argentina, el subsecretario y zar para el control de la epidemia informó que tuvo conversaciones con funcionarios de salud de Rusia para tratar temas relacionados con el covid-19 y la vacuna Sputnik V.

ARGENTINA, ATORADA CON LA SPUTNIK

Desde diciembre pasado, Argentina está envuelta en un debate político sobre el uso o no de la vacuna Sputnik V, de Rusia, en adultos mayores.

El diario El País detalló que Alberto Fernández, de 61 años, difícilmente será el primero en recibir en Argentina la vacuna rusa contra la covid, como tampoco Vladímir Putin. Mientras la Casa Rosada ultimaba en Moscú el arribo a Buenos Aires de los primeros lotes de la Sputnik V, Putin advirtió que aún no estaba aprobada para mayores de 60 años.

Argentina planeaba iniciar la campaña de vacunación contra el coronavirus con el fármaco ruso antes de fin año justamente en ese rango de edad, considerado el grupo más vulnerable", publicó el diario español.

Rusia asegura que su principal inmunización contra el coronavirus, que planea exportar a decenas de países, entre ellos varios de América Latina, tiene una efectividad de casi el 92% tras la segunda dosis, pero aún no se está determinando su uso y resultados para los mayores.

LO QUE SABEMOS DEL CASO PFIZER

Luego de que México aceptara el fin de semana que Pfizer redujera la entrega de dosis de vacunas contra covid-19, este lunes, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, afirmó que organismos adscritos a la ONU solicitaron a Pfizer y BioNTech que incrementara su capacidad de producción de las inyecciones contra el SARS-COV-2, con el fin de llegar a todos los países.

"Naciones Unidas le pidió a Pfizer que aumentara su capacidad de producción de mil 300 millones de dosis por año, a 2 mil millones. La farmacéutica ha tenido que cerrar una de sus plantas para aumentar su producción para otros países", indicó en entrevista para Grupo Fórmula.

La farmacéutica confirmó desde el viernes un cambio en su capacidad de producción de la vacuna contra el coronavirus que reducirá el número de ellas que se distribuirán en Europa y América del Norte en las próximas semanas.

La firma, con sede central en Nueva York, explicó en un comunicado que "está trabajando duro para entregar más dosis de las inicialmente previstas para este año" y que debe modificar el proceso de producción para incrementar su capacidad, lo que "requiere de aprobaciones regulatorias adicionales".

"Aunque esto temporalmente impactará los envíos a finales de enero y principios de febrero, proveerá un incremento significativo de las dosis disponibles para pacientes a finales de febrero y marzo", afirma el texto de la farmacéutica.

Pfizer apuntó asimismo que "consecuentemente, puede que haya fluctuaciones en los pedidos y las entregas programadas en nuestras instalaciones de Puurs en el futuro inmediato", dijo en referencia a la planta europea de la compañía que produce la vacuna del coronavirus.

Herrera explicó que, al parar la planta y subir su capacidad, también se crearán más inyecciones, con lo que se apoyará no solo a las naciones como México, sino a países del continente africano.

El secretario de Hacienda y Crédito Público precisó cómo será ahora el esquema de nuestra nación con Pfizer.

"El compromiso con nosotros es que, en el primer cuatrimestre del año, nos iban a entregar hasta 5 millones de dosis; van a suspender parcialmente en el momento que estén haciendo los ajustes en sus plantas y, después, los van a aumentar, porque la planta tendrá mayor capacidad, a 700 mil dosis por semana", comentó.

Herrera destacó que, para marzo, llegarán esas cantidades de la vacuna contra el covid-19, pero no en el calendario previamente establecido.

"Entendemos que esto es un ajuste que va a hacer, para que las economías que tienen menos recursos en el mundo también puedan acceder a las vacunas", puntualizó.

Asimismo, reiteró que, debido a la rapidez en la que se hizo el contrato con Pfizer, aún se obtendrán dosis esta semana.

"Al parecer, van a ser más de 200 mil. A partir de que reabra la planta, nos van a llegar 700 mil, desde la segunda o tercera semana de febrero y ahí es donde vamos a compensar con todas las que no nos dieron", dijo.

El titular de @Hacienda_Mexico, @ArturoHerrera_G señaló que el retraso en el suministro es porque la planta de @pfizer cerrará pero cuando reanude se compensará el volumen que en total será de 5 millones de dosis.#PlanetaCoronavirus #VacunasCovid19 https://t.co/2skhAhsu0X — La Jornada (@lajornadaonline) January 18, 2021

REDUCCIÓN DE ENTREGA DE VACUNAS COVID DE PFIZER A MÉXICO

El domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que México aceptó la reducción de entrega de inyecciones contra la covid-19 de Pfizer con el propósito de apoyar a las naciones más pobres del mundo.

"Ahora en el mundo hay una polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro, los países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas a la ONU y que no haya acaparamiento, y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres", afirmó.

López Obrador destacó que esto no modificaría la estrategia pactada para proteger a la población ante la pandemia.

"De todas formas, no cambia nuestro plan, porque ya estamos buscando otras vacunas, no solo Pfizer. Ya estamos en tratos para que empiece a llegar una vacuna denominada CanSino, de China; y una vacuna de un laboratorio ruso, más una vacuna AstraZeneca, de la Universidad de Oxford. De modo que ya vamos a tener vacunas suficientes", comentó.