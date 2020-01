Documento revela que gobierno de AMLO causó desabasto de medicamentos

Un padre de familia denuncia que el Hospital Infantil de México no cuenta con las medicinas para su hijo enfermo. (Cuartoscuro)

El método implementado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de conjuntar las compras de medicamento, insertado en la estrategia de combate a la corrupción, ha derivado en el desabasto de medicamentos denunciado por distintos pacientes en lo que va de este año, publicó el periodista Carlos Loret de Mola en su columna de El Universal, tal y como lo adelantó LA SILLA ROTA donde se detalló que hasta marzo llegarán los medicamentos y que se habría dado luz verde a las instituciones del Sector Salud para hacer compras extraordinarias y para extender los contratos de 2019, con el fin de evitar que haya desabasto en los hospitales.

"El oficio prueba que al más alto nivel del gobierno saben perfectamente que los problemas de desabasto de medicinas se han originado en la mala instrumentación de su decisión de compra. Y que eso de decir que es un asunto sólo del Hospital Infantil Federico Gómez, o que es culpa de un complot de farmacéuticas, o que es por algún directivo hospitalario corrupto, son mentiras", escribe el periodista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicaron el viernes 24 que se tiene identificada una especie de privatización en el abasto de fármacos en institutos nacionales de salud.

Un día antes el jefe del Ejecutivo señaló al doctor Jaime Nieto Zermeño, director general del Hospital Infantil de México Federico Gómez, por posibles actos de corrupción en la compra de medicamentos oncológicos, por lo que es investigado por la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular muestras de apoyo al especialista por su trayectoria.

Ante la brecha en el abasto de medicamentos que se extendería durante el primer trimestre del presente año, Hacienda señala que, de acuerdo con las Bases de la Convocatoria de la compra consolidada, se acordó con las Instituciones del sector Salud que es responsabilidad de éstas el consultar con los proveedores seleccionados en las licitaciones "la posibilidad de tener entrega anticipada desde el mes enero (sic)"; así como el llevar a cabo, de ser el caso, "la ampliación de los contratos que hubieran estado vigentes en 2019" con el fin de garantizar el abasto de los insumos médicos.

"Por lo anterior, en caso de haber agotado las acciones antes señaladas, y existan medicamentos y material de curación que no cuenten con instrumentos jurídicos para la adquisición, de los mismos, las instituciones (de salud) deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la atención de la población", precisa el documento gubernamental.

Así lucen anaqueles en farmacia de La Raza. Pacientes señalan que les surten a medias (Foto: Especial)

"En resumen -interpreta Loret de Mola- Hacienda hace la compra consolidada para el año, decide qué adquirir y a qué precio, y las instituciones del sector Salud (IMSS, ISSSTE, institutos de especialidades y hospitales dependientes de la Secretaría de Salud) se tienen que ajustar a ello. Pero si lo comprado por Hacienda no es suficiente para garantizar la operación, entonces ya no es problema de Hacienda, sino de cada una de las instituciones de salud. Y cuidado si no consiguen los mismos precios que consigue Hacienda en su negociación nacional, porque habrá consecuencias legales".

A lo largo de enero de este año, padres de niños con cáncer se han manifestado a las afueras del Hospital Infantil Federico Gómez, la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Palacio Nacional sobre la falta de medicamentos necesarios para las quimioterapias de sus hijos.

"Los padres querían una manifestación del Presidente sobre garantía de abasto, la expreso ahora, en este momento, el Presidente de México se compromete a que no le falten medicamentos a los niños, y todo el Gobierno en este caso el Sector Salud está atendiendo este problema y dando respuesta a la demanda de los niños", señaló AMLO el pasado 23 de enero.

(diego joaquín)