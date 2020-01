SHCP da luz verde al Sector Salud para compras extraordinarias de medicinas

Debido a que los medicamentos y material de curación de la compra consolidada 2020 se empezarán a entregar en marzo, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio luz verde a las instituciones del Sector Salud para hacer compras extraordinarias y para extender los contratos de 2019, con el fin de evitar que haya desabasto en los hospitales.

LA SILLA ROTA tuvo acceso a un oficio fechado el 22 de enero, en el que la oficial Mayor, Thalía Concepción Lagunas, le da permiso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de adquirir las claves para cubrir los requerimientos de los primeros tres meses del año. En la lista se mencionan fármacos como el metotrexato que se usa contra el cáncer, lorazepam, ácido acetilsalicílico y guantes para cirugía.

En el documento dirigido a José Antonio Olivares Godínez, director de Administración del IMSS, la Oficialía Mayor indica que "con la finalidad de asegurar el abasto y en virtud de que la programación de entregas de medicamentos y material de curación de la compra consolidada 2020 está prevista que pueda realizarse a partir del mes de marzo de 2020, en términos de lo señalado en las Bases de la Convocatoria, se acordó con las instituciones del Sector Salud que:

"Las Instituciones lleven a cabo, en su caso, la ampliación de contratos que hubieran estado vigentes en 2019, en términos de lo establecido en la Ley de adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, así como las demás disposiciones aplicables, con la finalidad de contar con medicamentos y material de curación el primer trimestre de 2020, incluyendo: aquellos formalizados individualmente por las instituciones; los formalizados en la compra consolidada de 2019-realizada a través del IMSS-, y los formalizados en la compra consolidada del segundo semestre de 2019".

La Oficialía Mayor pide también a las instituciones que consulten con los proveedores que resultaron adjudicados en la compra consolidada de 2020 la posibilidad de que les hagan entregas anticipadas desde enero.

Destaca también que "en caso de haber agotado las acciones antes señaladas y existan medicamentos y materiales de curación que no cuenten con instrumentos jurídicos para la adquisición de los mismos, las instituciones deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la atención de la población".

Lagunas Aragón reitera en el oficio que las instituciones de salud se harán responsables de que las compras que hagan sean sólo para cubrir las necesidades del primer trimestre del año, pero sólo están permitidas las 2 mil 263 claves que se mencionan en el documento.

La compra consolidada 2020 se hizo a contrarreloj, ya que se dio a conocer el fallo de las licitaciones el 24 y el 31 de diciembre. Posteriormente se tenía que realizar la firma de contratos y las primeras entregas están agendadas para marzo.

El pasado 13 de enero, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, alertó que podría haber desabasto de medicamentos en esa entidad porque los medicamentos que se adquirieron a través de la compra consolidada llegarán hasta marzo.

En su cuenta de Twitter, Mendoza Davis dijo que la entidad que gobierna "se sumó a las compras nacionales de medicamentos y material de curación del gobierno federal. Así no nos tranferirán recursos. las medicinas licitadas NO LLEGARÁN sino hasta MARZO. ¿Y mientras? ¿Desabasto? No hay programación".

Como los tiempos ya están designados por las autoridades, la ampliación de contratos ya comenzó. Por ejemplo, el director general del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, Jaime Nieto Zermeño, declaró que ampliaron su contrato con Safe, filial de Pisa, para cubrir sus necesidades de medicamentos oncológicos, esto en medio del desabasto de vincristina y ciclofosfamida que hubo desde la semana pasada.

Asimismo, la Oficialía Mayor informó que en los próximos días se recibirán más de 120 mil piezas de 14 medicamentos oncológicos como metotrexato, vincristina y ciclofosfamida, que se adquirieron fuera del país para evitar desabasto.

Este medio solicitó su postura sobre el tema a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no ha respondido.