Día 2 de Frenaaa: "No sabemos cuántos somos, pero aquí estamos"

En su segundo día de labores el campamento de Frenaaa (Frente Nacional Anti-AMLO) instalado en la mitad del Zócalo capitalino pidió formalmente a sus integrantes no caer en las provocaciones de grupos lopezobradoristas que por momentos los enfrentan con arengas en defensa del presidente. "¡Pinches casas vacías! ¡Pinche plantón pedorro!", les gritaron esta mañana tras la valla policiaca ubicada en la catedral metropolitana.

Por eso Jaime Sandoval, originario de León, Guanajuato los exhortó "compañeros somos un grupo pacífico y no de conflicto ¡Animo! ¡Esto apenas comienza! Nuestra lucha es auténtica, pero esto va a ir creciendo, que dure lo que dure ¡Hasta que se vaya el mal gobierno!". Y un promedio de cincuenta manifestantes coreó "¡Fuera López! ¡Fuera López!".

"Somos un grupo ciudadano, apartidista, voluntario", explicó en entrevista con La Silla Rota. "Muchos no nos conocemos, pero coincidimos en una sola idea: no nos gusta la forma de gobierno del gobierno federal". Y respondió que a la convocatoria #AntiFrenaaa que se lanzó en redes sociales hoy para acudir mañana al Zócalo, responderán de una sola manera. "De manera respetuosa, no violenta, entendemos que hay gente que pueda no estar de acuerdo con esto y esperemos que no haya ningún conflicto, solo queremos manifestarnos. Haremos todo lo posible a invitarlos a que no haya violencia, porque es todo lo que podemos hacer".

Y adelantó que también se conformará un comité de seguridad por algunos robos registrados desde el campamento de avenida Juárez.

UN CAMPAMENTO ORGANIZADO

Es evidente: desde el ingreso cada persona es sanitizada en pies y manos. Para su identificación, cada persona recibe una pulsera plástica, similar a las que se utilizan en hoteles para sus huéspedes. Las casas de campaña fueron alineadas para permitir el paso de personas; los sanitarios rentados cambiaron de ubicación y se estableció un punto para concentrar la basura que separarán en orgánica e inorgánica.

En dos grandes carpas, hay fila de personas; ahí, está la comida. Katya Adame, es la encargada de una de ellas. "Vengo del Estado de México, no me he ido desde el martes y acá esta uno de mis hijos", señala.

- ¿Pertenecen a alguna iglesia o partido político?

-No -responde-, somos mexicanos nada más. Aquí recibimos alimentos, cobijas, carpas, tiendas, medicamentos, gel, todo. Y la gente viene y ya les compartimos los que necesiten. La cobija, el colchón inflable, estamos aquí prácticamente las 24 horas. La mayoría de la comida que nos donan ya llega hecha. Ayer tuvimos tortas de jamón con queso, de atún, pizza, fruta, naranja, manzana, plátano y en la noche se dio café, pan dulce y leche. Alcanza para todos, aunque no sabemos exactamente cuántos somos.

En la otra carpa de alimentos Elvia Rivera -también mexiquense- explica la forma de trabajo. "Todos los días llego aquí entre seis y media y siete de la mañana. Me voy a las nueve de la noche. Ahorita por el covid taremos todo preparado y empacado de manera individual. Hoy dimos un tamal, galletas de granola, plátano, manzana, jugo y café; ya la gente nos dice lo que desean. Hay comida hasta para mil personas, todas donaciones y conforme llegan se va entregando. Les pedimos que no toquen nada, que conserven su sana distancia y usen gel y cubrebocas.

LLAMANDO A SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Alejandra viene de Guanajuato y en sus manos lleva un estandarte que muestra la imagen de San Miguel Arcángel con su bota colocada sobre el cuello del presidente López Obrador. Literal. Aunque la imagen original muestra a un demonio, en este caso Alejandra sobrepuso el rostro del presidente. "Le estoy encomendando que nos libere del demonio", dice. Es la única imagen de este tipo en el plantón; "es mi expresión personal", afirma.

El resto de los estandartes que saltan a la vista sigue siendo de la Virgen de Guadalupe; y todos están colocados junto a la capilla que conformaron en una carpa que se distingue por mostrar en la entrada a un Cristo y tres cirios.

También instalaron una biblioteca y está a cargo del profesor Ignacio Durán quién señaló ser profesor de primaria y pedagogo. Señala que su función será mostrar a México que en este campamento no hay ociosos. El primer libro que llegó se titula "Pecados y castigos".

- ¿Es un libro religioso?

-No, yo me imagino que es sobre la Colonia. Pero en estos días traeré la Constitución, el libro más importante de todos para que los compañeros vean qué artículos está infringiendo la autoridad.

En otra carpa hay un centro de acopio dónde el encargado en turno señala que hay un promedio de mil sleeppings y más de tres mil cobertores, aunque a la vista no parezcan tantos como él dice. "Todos son donativos de la gente, hoy vino un laboratorio y donó unas esponjas antisépticas, pero estamos pidiendo donativos de ropa de hombre, calzado y cosas de higiene", enlista.

"MUCHÍSIMAS PERSONAS, PROFESIONISTAS Y EMPRESARIOS"

Un adulto mayor se distingue en el campamento por el traje que lleva; y accede a platicar con La Silla Rota. "Mi nombre es Alonso Rodríguez Miramón, soy abogado"; dice que él no preparó los amparos que les permitieron llegar al Zócalo, pero que, si se lo hubieran pedido, lo habría hecho con gusto.

-Veo mucha gente que todavía no participa, pero tiene ganas de participar, no se atreven a dar el último paso, es lo que está sucediendo. Por mi parte estoy tratando de entusiasmar al número más grande de personas con las que tengo trato. No le voy a decir que alguien me haya dicho que no quiere; esos los podría contar con los dedos de la mano. Pero personas que me dicen avísame si hay otra macha, de qué manera puedo apoyar, son muchísimas personas.

- ¿Empresarios, profesionistas?, se le pregunta.

-No le voy a dar nombres porque no estoy autorizado, pero son profesionistas, empresarios de muy buen nivel, dirigentes empresariales. Sí le voy a decir esto: trabaje en el Poder Judicial federal 20 años y compañeros de trabajos que siguen ahí, también están dispuestos a participar porque dentro del Poder Judicial ha habido atropellos. Son cosas que no se saben, que no salen a la luz pública. Hay personas muy inconformes porque esto no solo afecta a empresarios de la IP sino servidores públicos leales y buenos, en todas las dependencias. Vea lo que paso en Conagua ayer que los despidieron por el problema de La Boquilla. Esto es algo que necesariamente va a ir creciendo, no hay manera en que esto se voltee, ya no se para. Va a ir creciendo como una bola de nieve y pues a ver.

-Si estas personas no pueden venir ¿apoyarán desde fuera?

- ¡Sí claro! Tengo amigos empresarios que de alguna manera ya están participando aportando algo. Estamos al pie del cañón, y cada día participarán más.

"ME QUISO MATAR", DICE "JUANITO"

El exalcalde de Iztapalapa, conocido popularmente como "Juanito" Rafael Acosta, acudió hoy al campamento en señal de apoyo. En un video subido a redes sociales acusó que apoya al plantón.

"A mí me traicionó en Iztapalapa y me mandó matar... Estoy en la lucha del pueblo, y en cuanto a este delincuente, asesino, traidor, que hasta periodistas ha mandado matar", dijo en referencia al presidente López Obrador. "Ese desgraciado quito apoyos a estancias infantiles, seguro popular, apoyo a adultos mayores y niños con cáncer".

