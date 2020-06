Descarta gobierno recorte a CEAV; piden claridad sobre refugios

Tanto el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, descartaron que el decreto de austeridad del 23 de abril afecte a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

A través de su cuenta de Twitter, Herrera resaltó que el decreto especifica que no serán afectados los rubros de derechos humanos, para lo cual ya sostuvo reuniones con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario Alejandro Encinas.

Aseguró que Hacienda considera a la ciencia, la educación, la cultura y los derechos humanos como temas centrales para el desarrollo de México, por lo que buscarán que tengan los recursos suficientes independientemente del mecanismo presupuestal a través del cual operen.

También, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que este organismo se encuentra al margen de ese recorte presupuestal.

Por su parte, el presidente López Obrador en su mañanera de este miércoles aseguró que su gobierno no reducirá presupuesto a aquellas actividades que sean prioritarias, por lo que aseguró que los familiares de víctimas no se quedarán sin apoyo.

"Acerca de los ajustes de la austeridad, vuelvo a decir que nada que sea prioritario, indispensable, se va a quedar sin recursos, nada se va a suspender, que sea prioritario", lanzó.

"Lo que se está haciendo es concentrar esos recursos para evitar malos manejos, pero no se van a quedar familiares de víctimas sin apoyo, no se van a quedar los enfermos sin medicina, no se van a quedar los creadores sin sus becas; es poner orden, porque estaba muy fraccionado todo", agregó.



Esta mañana la Comisión dio a conocer los efectos negativos que tendría el recorte de un 75 por ciento en los capítulos 2000 y 3000 en cada dependencia federal.

LA SILLA ROTA adelantó esta información el 22 de mayo, precisando a detalle en qué consisten ambos capítulos y qué impacto generaría en la administración pública el recorte a dichos capítulos en aquellas dependencias que no se encuentren dentro de la lista de programas prioritarios que señala el decreto.

En su comunicado la CEAV no había tenido contacto con Hacienda para confirmar su inclusión o exclusión del numeral 38 del decreto, que cita textual exime de dicho recorte, "V. Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios... 38. Defensa de los derechos humanos".

No podrá pagar la renta de sus inmuebles en el país y tendrá que despedir personal. Es la advertencia que Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV) lanzó esta mañana mediante un comunicado, para enlistar las consecuencias que tendrá este organismo en caso de que la Secretaría de Hacienda les incluya en el decreto de austeridad que publicó el gobierno federal el 23 de abril; mismo que Hacienda confirmó un mes después, como recorte (del 75 por ciento) a los capítulos 2000 y 3000 en cada dependencia.

"La CEAV no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado –desde el origen de la institución– de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing. Además, heredados por administraciones anteriores, la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios".

Y precisó que, pese a que se encuentra en el supuesto de excepción del numeral 38 del citado decreto que se refiere a la defensa de los derechos humanos, "la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos", señaló. "Los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos... por lo que resta del año ascienden a 121.9 millones de pesos".

El comunicado enlista que, de aplicarse dicho recorte tendría que prescindir entre otros, de:

- "No se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes", afirma.

- 388 puestos de trabajo contratados vía outsourcing, equivalente al 60 por ciento de su plantilla laboral.

- Sus 32 oficinas estatales no tendrán recursos para pagar renta, agua, luz, telefonía ni internet.

- "Perderemos el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras", cita.

- "El área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias". Y señala que los asesores jurídicos se reducirán en un 30 por ciento.

Piden claridad sobre CAMIS y refugios

Luego de que el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informara mediante un tuit que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no quedaría sin presupuesto tras el recorte del 75 por ciento a la burocracia a causa del decreto del 23 de abril, la Red Nacional de Refugios (RNR) solicitó la atención del funcionario por la misma vía.

El tuit publicado por la RNR dice: "Una buena noticia leer que para Hacienda México, los derechos humanos son centrales para su desarrollo. Agradecemos su respuesta sobre la CEAV y el decreto de austeridad. Arturo Herrera solicitamos también su respuesta y claridad sobre CAMIS y Refugios que son parte del rubro de derechos humanos".

??Una buena noticia leer que para @Hacienda_Mexico los DDHH son centrales para el desarrollo. Agradecemos su respuesta sobre la @CEAVmex y el decreto de austeridad@ArturoHerrera_G solicitamos también respuesta y claridad sobre CAMIS y Refugios que son parte del rubro de DDHH — Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) June 3, 2020 De igual forma la RNR publicó un video que da seguimiento a su campaña #Nosotras TenemosOtrosDatos. En el participan activistas y actrices que "son la suma de diversas voces que están al frente de las exigencias de la defensa de las mujeres para visibilizar las violencias contra ellas, que sí se han incrementado", informó la Red. "Con este video queremos también una respuesta clara porque se debe garantizar un presupuesto constante a este rubro que también pertenece a los derechos humanos, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género", señaló.

La RNR precisó que pese a la reunión celebrada la semana pasada con la titular de Goberación, Olga Sánchez Cordero, "seguimos en la incertidumbre del tema presupuesto, se dio la primera ministración a refugios, pero no sabemos si la segunda está garantizada. No podemos seguir en la incertidumbre presupuestaria", exigieron.

