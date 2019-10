Desaparecer poderes en estados fue grilla; se acordó que no hay elementos: gobernador de Guanajuato

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca estuvo de acuerdo en desaparecer poderes en su estado, lo mismo que en Tamaulipas y Veracruz. Fue grilla política, valora, pero ya se acordó con el Senado que al no haber elementos jurídicos simplemente queda ahí, en grilla.

Encabeza uno de los cinco estados con mejor crecimiento económico en el lustro reciente. Ahora mismo se alista para la Feria de Hannover, que por primera vez llega a un país de América Latina; también está en puerta el Festival Internacional Cervantino, y el tradicional espectáculo de globos aerostáticos.

De estirpe panista, el mandatario estatal es uno de los más jóvenes que hoy gobiernan una entidad en el país. Ha sido diputado federal y funcionario estatal.

Uno de los temas que se le plantea, justo ante la Feria de Hannover, el Cervantino y los globos aerostáticos, que el turismo es una de las palancas de desarrollo de la entidad. Revela que los recursos para este rubro para los Pueblos Mágicos han sido un auténtico "golpe brutal".

"Lamentablemente este sexenio desapareció el recurso para Pueblos Mágicos, nosotros estamos tratando de apoyar a los Pueblos Mágicos con infraestructura porque sí fue un golpe brutal. Y a las ciudades patrimonio les cortaron a la mitad el presupuesto, de 30 millones que recibía Guanajuato capital como ciudad patrimonio ahora son 15. Y el turismo es 10% de nuestros ingresos y competimos con los destinos de playa, por la riqueza cultural e histórica. Ojalá se pueda reconsiderar", confía.

Junto con los estados de Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco, Guanajuato ha establecido una alianza. Algunos levantan la ceja por el tufo político, pero el gobernador Sinhué ataja:

"Es un bloque de planeación estratégica. Esta región es motor en México, con crecimiento sostenido de 4.4%, estados con producción industrial, agrícola, industria con gran fortaleza. El presidente tiene al sur en mente y lo entendemos, y vemos en el norte incentivos fiscales, pero en el centro como motores también necesitamos gasolina para seguir avanzando. Necesitamos infraestructura. Por eso nos reunimos... queremos ser la región más dinámica de América Latina, competir, pero no con Nuevo León, sino competir con el mundo, con Asia. Y vamos a crear un fideicomiso y hacer un banco de proyectos. Además, estamos por general una especie de ProMéxico, que desapareció a nivel nacional".

Respecto de la violencia que afecta a Guanajuato, el mandatario confía en que pronto habrá de revertirse esta situación.

¿Quiénes son esos actores que generan violencia?

Son actores delincuenciales que han estado creciendo mucho, derivado del robo de combustible, afortunadamente y hay que agradecer al gobierno federal que lo está combatiendo e ir debilitando las instituciones criminales, organizaciones delincuenciales, y repito que espero que pronto Guanajuato sea uno de los estados en darle la vuelta a nivel nacional a este tema.

¿La sensación que tiene la gente, ha habido manifestaciones en algunas ciudades, hay empresarios preocupados, cómo tranquilizarlos?

Es trabajo conjunto que tenemos que estar haciendo sociedad y gobierno, nosotros creemos que la seguridad se construye desde lo local y tenemos que trabajar más fuerte con las policías municipales, hubo un decremento fuerte en el sexenio anterior de 8 mil 500 policías municipales a 5 mil 700 y hoy empieza ya a reponerse gracias a que ciudades como Irapuato y León le están pagando mejor a sus policías. Hay policías más capacitados, nosotros somos el tercer estado con la policía mejor pagada, y por primera vez las prisiones de Guanajuato son los más confiables, estamos trabajando con la Fiscalía, que cuenta con el menor nivel de impunidad, es decir, con la mayor certeza y resultados en cuanto a sentencias condenatorias. Es decir, hay que ir construyendo. Pero la sociedad es fundamental, hay que ir construyendo consejos ciudadanos que nos ayuden a trabajar en conjunto con la ciudadanía para devolver la tranquilidad que tanto anhelamos en este país.

En el tema de la salud, parece que es lo que más tensa con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo estamos en ese tema?

Es un estado con una gran infraestructura de salud. Tenemos 621 clínicas, hospitales, centros de salud, hospitales increíbles como el que acabamos de inaugurar, que es el hospital regional de León, que es un orgullo para Guanajuato. El sistema de salud de Guanajuato es de los mejores del país, no tiene deudas y es el primer lugar en transparencia a nivel nacional y que tiene el 95.8% en abastecimiento de medicinas y es un sistema que funciona. Además, nuestro secretario de Salud está en Islandia firmando un convenio con el presidente de ese país para una campaña muy efectiva contra las adicciones, recordemos que Islandia es uno de los países que más ha logrado reducir el índice de drogas legales o ilegales. Estamos trayendo lo mejor para el sistema de salud. Nosotros tenemos una gran infraestructura que sigue creciendo, pero lo más importante es trabajar en la calidad humana, certificación de hospitales, para poder tener a la gente bien atendida.

¿Se van a dejar que les quiten eso?

Por supuesto que no. Los hemos dicho a la federación en varias ocasiones de que vemos inviable entregarles el sistema de salud, por una simple razón: el sistema de salud en Guanajuato cuesta 13 mil millones de pesos al año, de los cuales 8 mil los pone la federación y 5 mil los pone el estado. Entonces es imposible que la federación le pueda poner esos 5 mil millones, no hay manera de que puedan operar esas 621 clínicas, tenemos muchas dificultades con el IMSS y con el ISSSTE, lo que podemos nosotros es ayudarles.

Tengo la impresión de que, si el gobierno federal insiste en ese tema, puede meter en una crisis de salud a la población...

Así es, porque somos un estado que funciona. Hay algunos estados donde no están funcionando bien las cosas y la federación tomará sus decisiones, pero Guanajuato es un estado que funciona. Por eso nosotros hemos dicho y lo digo aquí claramente: no estamos dispuestos a entregar un sistema de salud que nos ha costado construir a los guanajuatenses, que es efectivo, que tiene mucho que mejorar, sin duda, pero vamos en la ruta correcta...

Pero sobre todo porque se pone en riesgo la salud de la gente...

Exactamente, es algo delicadísimo, no es un tema político, es un tema de salud, vital para los ciudadanos. Por eso no estamos dispuestos a entregarlo y estamos dispuestos a pelearlo, si es necesario con una controversia constitucional en la Corte o en organismos internacionales, pero el sistema de salud se queda para Guanajuato.

Pero sobre todo pensando es que se daría al traste con la salud de la gente, que es lo más grave...

Así es. Es lo más grave, ponerse en riesgo la salud de cualquier guanajuatense es algo que no podemos permitir.

¿Y hay sensibilidad en el gobierno federal?

Sí, hay actores que tienen esa sensibilidad, es decir, se va a evaluar, pero vemos también avances en la Cámara de Diputados con iniciativas que quieren desaparecer el Seguro Popular y eso es lo que nos preocupa, que venga por detrás de una reforma una desaparición y centralización del sistema, cuando nosotros hemos estado dialogando con el Ejecutivo...

Híjole, entonces ese tema sigue...

Está en veremos, pero de una vez lo digo claro y fuerte: nosotros no estamos dispuestos a entregar un sistema que funciona.

Hace unos días vimos una gran batalla por esta decisión de desaparecer poderes y hoy lo vimos a usted con el senador Ricardo Monreal. Quedó sepultada esa pantomima, pero ¿qué pasó ahí?

Fue un tema político donde, primero, se habla de un estado como Veracruz y después, supongo, algunos senadores de Morena proponen que Guanajuato y Tamaulipas. Guanajuato es un estado que funciona y tiene un gran crecimiento y creemos que todo quedará en un tema político, no va a pasar a mayores, hoy platiqué con el presidente de la Junta de Coordinación Política y se acordó precisamente ya darle la salida. No hay elementos jurídicos para la desaparición de poderes y qué bueno que así lo reconozcan en el Senado. Nosotros estamos para sumar, para trabajar, para ayudarle al presidente López Obrador a cumplir los objetivos y qué bueno que se quedó ya en esa grilla, darle la vuelta a la página y construir en favor de Guanajuato y de México.

Pero sí los pusieron a sudar un poco...

Pues no, nos unieron, nos pusieron en alerta, los guanajuatenses se sumaron. Los guanajuatenses cuando ven en riesgo la democracia se ponen a defender y públicamente lo hicieron, organizaciones empresariales, académicos, iglesias, jóvenes, para decir que en Guanajuato se respeta la decisión democrática.

¿Qué le diría al presidente López Obrador ante esta intención de grillarlo a usted y a otros gobernadores?

Yo saqué de la ecuación al presidente porque incluso él fue muy claro, él mismo dijo que no estaba de acuerdo en que hubiera revanchismos políticos o que se utilizaran las instituciones para revanchas políticas. Creo que él nunca estuvo de acuerdo y la ministra y secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero es una persona con calidad jurídica y técnica para decirlo, y ella dijo que no había argumentos jurídicos. Creo que queda en un tema político y ahí se quedará...

¿Y Diego Sinhué no está en ánimo de revanchismo?

No, no, no, yo vengo a sumar, no a dividir. Guanajuato es un estado que no divide, estamos para apostar y beneficiar al país.

¿Qué necesita el PAN en este momento, se habla de hay un avasallamiento del partido en el poder, qué le hace falta al PAN?

Ser una oposición constructiva. Guanajuato es un ejemplo, llevamos seis gobernadores al hilo del PAN, son 28 años de gobiernos panistas, y lo que nos funciona es trabajar y hablar de lo bueno que hace el PAN, no sólo señalar lo malo que hace el adversario. En AN hay muchos gobiernos para presumir, como Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Chihuahua, entonces hay mucho qué presumir y el PAN debe estar diciendo a los mexicanos cómo gobierna el PAN.

¿A futuro cómo se ve usted?

Me veo terminando un gobierno pujante, con un Guanajuato seguro y de transformación de la transformación 4.0, de la mentefactura, y sobre todo entregando buenas cuentas.

Menos grilla y más talacha...

Más talacha, más talacha...

Y fuera grillas...

Así es...