Desafuero de Saúl Huerta, hasta el sábado; en caso Toledo aceptan más pruebas

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados determinó está tarde que el sábado a las 18 horas sesionará para revisar el caso del diputado Saúl Huerta, cuyo desafuero fue solicitado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por el delito de abuso sexual contra menores.

El 30 de abril, Huerta fue notificado formalmente del proceso en su contra, informó Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena. A partir del 1 de mayo cuenta con un plazo de siete días para declarar lo que a su derecho convenga. Ese plazo termina este viernes 07.

En el caso del caso de desafuero del legislador Mauricio Toledo el órgano aprobó por mayoría admitir las nuevas pruebas aportadas al caso. La diputada priista Claudia Pastor votó en contra.

El 28 de abril concluyó el período probatorio para ambas partes, incluida la FGJCDMX. Se refiere al lapso de tiempo en el que tanto la defensa del diputado petista como la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, tuvieron oportunidad de aportar mayores pruebas al caso; incluidos testigos.

Sin embargo, fuentes cercanas a la Sección Instructora confirmaron a La Silla Rota que la defensa de Toledo sí entregó información adicional que, a su decir, comprobaría con documentos el origen de sus recursos desde nóminas hasta estados de cuenta bancarios. El 26 de enero la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México acusó el 26 de enero por "probable enriquecimiento ilícito".

Terminada esta etapa de revisión de esta nueva información, podría iniciar la elaboración del dictamen en el que determinará si procede o no, su desafuero. No obstante, las fuentes precisaron que para este procedimiento "no hay plazos específicos".

En su cuenta de Twitter el legislador petista difunde un seguimiento de la campaña que realiza en Puebla, pues la Coalición Juntos Haremos Historia lo postuló como candidato a diputado federal no por Coyoacán -como ocurrió en la presente legislatura-; sino por el distrito 5 federal de San Martín Texmelucan Puebla.

Según sus fotografías recorre mercados y sostiene reuniones con habitantes de la zona. En sus videos promueve lo que consideró son sus logros políticos en la alcaldía Coyoacán.