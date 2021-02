Congresos estatales, lejos de ser parlamentos abiertos

México está lejos de hacer de sus Congresos espacios donde se hagan valer los reclamos de la sociedad en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, como revela el “Segundo Diagnóstico de Parlamento Abierto en México”.

Es así que este diagnóstico refiere que el Congreso de la Unión, los treinta y un congresos locales, y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tienen un nivel de apenas el 40.5% en el cumplimiento de prácticas que caracterizan a los parlamentos abiertos.

Según el informe elaborado por organizaciones como Visión Legislativa, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Impacto Legislativo y Transparencia Mexicana, el Legislativo federal y local de nuestro país además de estar lejos de adoptar las mejores prácticas internacionales en materia de parlamento abierto, son omisos en algunos casos a principios incluidos en la legislación vigente y en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Aunque en general el promedio de cumplimiento total es del 40.5% en la implementación de acciones encaminadas a hacer más transparente inclusivo el trabajo legislativo, hay seis estados que preocupan por ser los peores calificados en varios de los aspectos evaluados. Se trata del Estado de México, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Durango y Campeche.

Reprobados como “parlamentos abiertos”

La segunda edición del Diagnóstico de Parlamento Abierto en México evaluó al Congreso de la Unión y las legislaturas locales sobre el cumplimiento en 10 aspectos: derecho a la información; participación ciudadana y rendición de cuentas; información parlamentaria; información presupuestal y administrativa; información sobre legisladores y servidores públicos; información histórica; datos abiertos y software libre; accesibilidad y difusión; conflictos de interés, así como si legislan o no a favor de un gobierno abierto.

En materia de Conflictos de Interés, donde uno de los principales objetivos es que exista un registro público actualizado de las declaraciones de interés de los legisladores, se tuvo el mayor nivel de incumplimiento de entre los 10 aspectos a evaluar.

Con este tema ninguna institución legislativa cumplió satisfactoriamente, mientras que Nuevo León, Colima y Chiapas fueron las entidades peor calificadas con un cero por ciento de cumplimiento en esta materia.

Adicionalmente, los resultados de la evaluación advierten que Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, San Luis Potosí, Quintana Roo, Querétaro, Oaxaca, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Durango, Campeche, Baja California Sur, Baja California Norte, Aguascalientes y Sinaloa tuvieron un nivel de cumplimiento de tan solo 14%.

El principio de Datos Abiertos y software público, el cual determina que la información cuenta con las características necesarias para que pueda accederse sin restricción, de manera pública y gratuita a través de sus sitios de internet, fue otro que reportó un elevado nivel de incumplimiento pues nueve legislaturas (5%) tuvieron resultados “insatisfactorios” o “muy insatisfactorios”, mientras el resto, lo que equivale al 65%, tienen un nivel de cumplimiento igual a cero.

Se trata de Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla, Nuevo León, Nayarit, Morelos, Michoacán, México, Jalisco, Hidalgo, Guerrero, Guanajuato, Durango, Chiapas, Baja California Sur, Baja California, Aguascalientes e incluso la Cámara de Diputados.

El cumplimiento del principio de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas es más heterogéneo. Los congresos de Campeche y el Estado de México tienen un avance de sólo 23%.

Con un nivel de cumplimiento insatisfactorio que se ubica entre el 31 y el 38% le siguen Guerrero, Baja California Sur, Yucatán, Sinaloa, Querétaro, Oaxaca y Morelos. Además Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala, Sonora, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Cuahuila, Chiapa, Aguascalientes y Baja California están por debajo del 50% de cumplimiento en este tema.

Sobre Información Parlamentaria, el Estado de México nuevamente tiene la legislatura peor calificada con 14%; le siguen Nayarit, Michoacán y Morelos con un nivel de cumplimiento que se ubica entre el 24 y el 33%, lo que se considera insatisfactorio.

En el principio de Información presupuestal y administrativa, 23 entidades no cumplen con el punto, de las cuales once no cuentan siquiera con información para evaluar las variables; dos cumplen de forma insatisfactoria y siete de manera muy insatisfactoria.

San Luis Potosí, Durango y Campeche son los peor evaluados con 17%; Yucatán, Morelos y Chiapas 22%; también se enlistan Nayarit, Estado de México, Baja California Sur y Aguascalientes con 28%.

Respecto a Información sobre Legisladores y Servidores Públicos, los peor evaluados son los congresos de San Luis Potosí, Durango y Campeche con 17%; le siguen Yucatán, Morelos y Chiapas que tienen un nivel de cumplimiento de apenas 22%.

En materia de Información Histórica 13 congresos no cumplen en absoluto, por lo tanto tienen una puntuación del cero por ciento; se trata de las legislaturas de Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Querétaro, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Colima, Campeche, Baja California Sur, Baja California y Aguascalientes.

Sobre el principio de Accesibilidad y Difusión, San Luis Potosí, el Estado de México, Baja California, Baja California Sur, Querétaro y Michoacán tienen los porcentajes más bajos de cumplimiento con 17 por ciento. Le siguen las legislaturas de Yucatán, Oaxaca, Nayarit, Guerrero, Durango, Coahuila, Chiapas, Campeche y Aguascalientes con un nivel de cumplimiento de la pena del 33%.

En materia de Derecho a la Información, donde se evaluó si existen herramientas que contribuyan a que los ciudadanos accedan a información, se encontró que 29 legislaturas (incluido el Congreso de la Unión) cumplen al 100 por ciento. Sin embargo, cuatro entidades cumplieron en un 80% y únicamente Chiapas cuenta con incumplimiento insatisfactorio del 40%.

Finalmente en la evaluación sobre si legislan a favor del gobierno abierto, 14 legislaturas cuentan con un 100 por ciento de cumplimiento. Sin embargo, cinco congresos no cumplen, mientras que seis lo hacen de forma insatisfactoria.

Los que no cumplen son Zacatecas, Yucatán, Sinaloa, Colima y Campeche con un valor asignado de cero. Mientras que los que tienen un nivel insatisfactorio con 33% son Tabasco, San Luis Potosí, Quintana Roo, Oaxaca, Nuevo León y Guerrero.

