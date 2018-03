LE TOMA LA PALABRA

Celebra AMLO que EPN no busque intervenir elección

Si el presidente Peña Nieto cumple con ese compromiso y se respeta la voluntad de los mexicanos, se le reconocerá, dice el tabasqueño

El candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, dio la bienvenida a las palabras del presidente Enrique Peña Nieto sobre que no intervendrá en el proceso electoral en el que se elegirá a su sucesor en julio próximo.

En su participación en la Expo ANTAD Alimentaria, López Obrador manifestó que le dará el beneficio de la duda al mandatario mexicano, de modo que no se repita lo ocurrido en 2006 y 2012, comicios en los que hubo fraude.

"Yo le tomo la palabra, creo que es lo mejor el que se garantice la democracia en el país, yo agregaría que si el presidente Peña Nieto cumple con ese compromiso y se respeta la voluntad de los mexicanos, si las próximas elecciones son limpias, son libres, esto va a ser un asunto que se le va a reconocer al presidente Peña Nieto.

"Va a ser un punto a su favor independientemente de cómo esté ahora en su imagen, independientemente del rechazo que tenga, si él garantiza elecciones limpias y libres se le va a reconocer", remarcó en el evento realizado en Guadalajara, Jalisco.

Recalcó que espera que en la elección no se registre la compra de votos, no se falsifiquen los resultados, no se utilice al gobierno, no se utilice el presupuesto, no se utilice dinero de procedencia ilícita para beneficiar a ningún candidato de ningún partido, que sean los ciudadanos los que libremente elijan a sus autoridades.

Previamente, AMLO desayunó con empresarios tapatíos, entre ellos el dueño de las Chivas, Jorge Vergara.

