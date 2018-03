QUE ACLARE

"Es un fantasma fiscal", así define Meade a AMLO

José Antonio Meade criticó que Andrés Manuel López Obrador no tenga registros fiscales, lo que lo convierte en un "fantasma"

REDACCIÓN 03/03/2018 04:47 p.m.

Meade llama a AMLO fantasma fiscal (Especial)

Lo acusó de no tener registros fiscales, aunque no aclaró por qué el Gobierno Federal no lo investiga como sí lo hace con Anaya.

Andrés Manuel tendrá que explicar cómo ha vivido, tendrá que explicar cómo ha mantenido a su familia, tendrá que explicar cómo se le hace para tener una participación pública y privada sobre la base de manejarse en efectivo sin tarjetas de crédito, sin cuentas de cheques, para manejarse en términos fiscales como un fantasma", dijo el candidato presidencial del PRI.

Meade demandó que López Obrador debe aclarar por qué no tiene tarjetas bancarias, por ejemplo.

Dijo que todos los candidatos deben hacerse responsables de sus actos, rendir cuentas y no esconderse detrás del proceso electoral para dejar de responder asuntos incómodos.

En México nadie puede esconderse atrás de ninguna circunstancia; nadie puede tener ningún privilegio y en México nadie puede alegar ninguna circunstancia que le permita violentar la ley y en todos los casos se tiene que aplicar la ley".

Meade se reunió este sábado en Lomas Verdes, Naucalpan, con el ex dirigente del PAN Manuel Espino.

El ex lider del blanquiazul ahora encabeza una organización denominada "Ruta 5" y dice que puede ofrecer 800 mil votos en todo el país, pero definirán en los próximos días a quien apoyarán hacia la contienda del 1 de julio. Por lo pronto, el candidato priísta recibió la agenda de "Ruta 5".

El PRI festeja mañana su aniversario 89 sin la presencia del presidente Enrique Peña Nieto. Meade será orador central de la ceremonia.

