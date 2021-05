Avala INE sanción económica a aspirante de Morena a gubernatura en SLP

Por mayoría de votos los consejeros del Instituto Nacional Electoral avalaron sancionar a Mónica Rangel, candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, con una multa de 474 mil pesos por no entregar en tiempo y forma sus informes de precampaña. La sanción a Morena por 5.9 millones de pesos también fue ratificada.

El 7 de mayo la Comisión de Fiscalización determinó por unanimidad proponer que la sanción a la morenista sea de tipo económico en lugar del retiro de la candidatura, pues ponderó que eso afectaría el derecho al voto de los habitantes de aquella entidad a cuatro semanas de las elecciones.

El 5 de mayo se consideró un primer proyecto que propuso cancelar la candidatura de Rangel para dar el mismo trato que a los aspirantes a las gubernaturas de Guerrero (Félix Salgado Macedonio) y Michoacán (Raúl Morón) a quienes sí se les retiró la candidatura. Sin embargo, el proyecto fue cambiado por una sanción económica al ponderar que dicha decisión afectaría directamente a los habitantes de SLP.

LOS ARGUMENTOS

La consejera Adriana Favela quien preside la Comisión de la Fiscalización, expuso que por no entregar en tiempo y forma su informe de precampaña la aspirante de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, Mónica Rangel, reciba una multa económica de 474 mil pesos. La decisión se avaló con ocho votos a favor.

La sanción fue extensiva con diez votos a favor, a otras dos aspirantes Paloma Aguilar y Luz María Lastras. Y se determinó por unanimidad de votos aplicar una amonestación pública a Consuelo Jonguitud Murguía por no contar con capacidad económica.

El debate entre los consejeros abarcó diferentes aspectos. Claudia Zavala resaltó que la conducta de Rangel no fue culposa sino dolosa, como. Precisó que si bien la responsabilidad de Morena fue la incertidumbre que generó con sus convocatorias, eso no elimina que Huerta no entregó sus informes de precampaña en tiempo y forma, lo que es una sanción grave.

"Nosotros sí podemos llegar a la conclusión de que no vamos a sancionar, a quitar la candidatura, porque se ponderara el derecho de la ciudadanía en su conjunto", dijo. "pero creo que debemos ser rigurosos para evitar espacios para simulaciones o fraudes posteriores".

Carla Humphrey agregó que las 4 morenistas no atendieron los llamados del INE para aclarar su situación en materia de fiscalización. Propuso que dichos gastos se incluyan dentro de los topes de gastos de campaña pues consideró que las precampañas están interconectadas con los gastos de campaña, pero su propuesta fue rechazada por diez votos.

Agregó que Morena también es responsable al generar incertidumbre entre sus aspirantes al emitir convocatorias imprecisas para precampañas.

Ciro Murayama propuso que la Unidad de Técnica de Fiscalización de seguimiento a estos gastos detectados para, eventualmente, considerar su inclusión en el dictamen de campaña. La propuesta fue avalada con 8 votos.

Uuc-Kib Espadas señaló que la sanción impuesta a Rangel se busca inhibir la repetición de estas acciones y destacó que se garantiza el derecho al voto activo de los potosinos.

