Nunca temí que el INE me quitara la candidatura: Mónica Rangel

La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de San Luis Potosí, Mónica Rangel Martínez, asegura que nunca temió que el Instituto Nacional Electoral le retirara su registro para los comicios del 6 de junio, pues, afirma, su precampaña no consistió en la realización de eventos públicos.

Al igual que lo afirmó Félix Salgado, en Guerrero, y Raúl Morón en Michoacán, Mónica Rangel sentencia que ella ni siquiera realizó precampaña, y es que el proceso que el partido avaló para el registro de aspirantes la dejó en una posición privilegiada: fue seleccionada solo dos días antes de su registro como candidata.

Este miércoles, el Consejo General del INE abordará el tema en sesión extraordinaria y, aunque el dictamen de la Comisión de Fiscalización prevé mantener su registro, el debate incluirá comparaciones con sus compañeros de partido que ya fueron borrados del mapa electoral.

En entrevista con La Silla Rota, Mónica Rangel afirma que los potosinos están listos para ser gobernados por una mujer, y que tendrá que prescindir de algunos empleados en el gobierno, para "reestructurar", sin generar desempleo.

- ¿San Luis está preparado para que lo gobierne una mujer?

Sí, eso es maravilloso. Generalmente, piensas que vas a recibir rechazo, sobre todo de los hombres y en zonas más rurales, pero mi campaña ha sido de mucho contacto con la gente. Después de platicar con ellos, los hombres te dicen que ya es el momento de que gobierne una mujer porque, si saben, si pueden y lo hacen bien.

Las mujeres te dicen que lo necesitan, porque una las va a entender. Eso me ha dejado claro que el estado está preparado para que lo gobierne una mujer. Pero, lo más importante es que estoy preparada para gobernar.

- ¿Cuál es la diferencia entre Mónica Rangel y los otros candidatos?

Soy una mujer de lucha y esfuerzo. Mis padres siempre trabajaron para darnos educación, a mí y a mis hermanos. Siempre he tenido la cultura del esfuerzo, ganarte las cosas por el esfuerzo, el conocimiento, la lealtad y las causas justas.

Cuando vienes de esa parte, de ganarte las cosas, te dedicas al servicio público con mucha pasión, y, sobre todo, sabes que tienes que responderle a la gente, porque nunca se te debe de olvidar de dónde vienes.

Eso fue lo que nos enseñaron mis padres, por eso nunca olvido cuando caminé por los pueblos, porque ahí ves el hambre, la pobreza, el abandono. Tenemos que trascender y eso es lo que me puede definir.

- ¿Cuáles son las principales necesidades de San Luis Potosí?

Primero, tener un gobierno en el que puedas transversalizar los recursos. Necesitamos dejar de ver presupuestos y programas que son meramente verticales, que caen por secretarías. Muchas de las secretarías hacen esfuerzos iguales, para grupos iguales, en lugares que sabemos que está el mayor índice de vulnerabilidad; y se deja fuera otro tipo de espacios en el que se puede abarcar a más personas.

Segundo, trabajar con la disciplina del gasto, gastar menos en mejores cosas y optimizar los recursos humanos que se tienen en el gobierno. Y tener transparencia en la aplicación de planes y acciones. En cuanto a las necesidades de la gente, lo que más importa es la seguridad, el tema del agua, activación económica y obras públicas

- ¿Es urgente el tema de la seguridad?

Estamos en un estado con alerta de género, estamos en un estado donde todos los días aparecen mujeres y hombres asesinados, estamos en un estado donde estás caminando y escuchas que empiezan a surgir balaceras en un lugar u otro.

En San Luis Potosí, todos los días incrementa el robo a transeúnte, el robo a casa habitación y, cuando entras a los hogares de las personas a preguntarles qué es lo que necesitan, te responden que lo que quieren es que por donde caminen para ir a su trabajo, no les roben la bolsa, la cartera, el celular.

Todos los habitantes deben de estar tranquilos de que sus hijos van a regresar después de salir de casa. Es un sentir general, por lo que es algo que se debe de atender, porque de otra manera no hay avance, inversión y no puedes cubrir los satisfactores de la gente para sentirse seguros en un estado donde deben de vivir bien.

- ¿Cómo va a combatir al crimen organizado?

No podemos hacerlo solos, desde el gobierno. Tenemos que definir qué le toca a cada quien. En el caso de los delitos, hay acciones que debe hacer la Guardia Nacional, otras el estado y algunas los municipios. Dentro de la estrategia principal se encuentra el tema de fortalecer a las policías.

Nuestras policías deben de ser incorruptibles, eso se logra pagándoles bien y dándoles seguridad, que el policía sepa que va a tener la tranquilidad de que su familia va a estar bien. Deben tener oportunidad de vivienda, de crecimiento, para que sus hijos puedan terminar sus carreras. El policía va a salir a defender a la ciudadanía en el momento en que sepa que es la parte más importante de la seguridad y que su familia va a estar tranquila.

Además, hay que darles acceso a nuevas tecnologías, capacitación y microregionalizar las acciones, porque no todos los delitos son iguales. Debes tener un diagnóstico para saber cómo atacar los delitos, tener objetivos y metas claras, porque, si no se mide, no hay impacto. Es necesario tener un nuevo modelo de proximidad. También la coordinación con una presencia efectiva y eficiente de la Guardia Nacional.

- ¿Cuánto tiempo ofrece para tener resultados?

Te mentiría si te mencionara que vamos a eliminar el delito y vamos a llegar a cero en un año, porque eso es una falacia. En el primer año de gobierno tenemos que ordenar y tener muy clara la capacitación y la coordinación; para el segundo año, ver los impactos en el tema de seguridad.

- ¿Cómo atajará el tema del agua?

El desabasto debe combatirse con una inversión diferenciada por las cuatro regiones del estado. Hay lugares donde tenemos agua, pero es salada, como en la parte del Altiplano. Ahí se tendrá que hacer una inversión específica. En la zona media, tenemos agua, pero no tenemos infraestructura para que esa agua llegue a casa.

En la zona de la Huasteca tenemos una parte de cañeros, a quienes acusa la gente de robarse el agua, por lo que no llega a los hogares. No lo vamos a hacer en seis años, porque debe de ser una inversión tripartita.

- ¿Se hará un ajuste en la administración, en la forma en que se gastan los recursos?

Tenemos una lesión clara en el presupuesto y lo más fuerte es el capítulo mil, que es donde están todos los recursos humanos. Se tiene que llevar a cabo una revisión para saber cuál es el personal que se tiene, donde trabaja y qué hace. Tenemos que redistribuir los recursos humanos.

De algunos vamos a prescindir en el gobierno, pero tampoco se trata de generar desempleo, porque hay que darles opciones. Tenemos que hacer una reingeniería de recursos. En todas las secretarías de gobierno siempre se va entre el 50% y 60% del presupuesto. El resto es reducir partidas de gastos, combustibles y papelería.

- ¿Tuvo temor de que la bajaran de la candidatura por las investigaciones de fiscalización que realizó INE?

No, no me preocupó. Nosotros no hicimos precampaña. En San Luis Potosí, las campañas se cerraron el 8 de enero. A mí, me dan oportunidad nombrarme, como posible precandidata, el 10 de febrero y mi inscripción como candidata se hizo el 18 de febrero.

En realidad, no hicimos, ni entramos en ese proceso de precampañas, además de que hemos presentado toda la documentación de gasto. Hemos presentado las evidencias.

¿Qué pasó en esa etapa?, simplemente fueron entrevistas con algunos medios de comunicación en las que nunca pedimos el voto, nunca me anuncié como precandidata, porque no lo era, fue una invitación de los medios, no fue un mitin.

