Así les fue a los presidenciables en la convención de banqueros

Así fue el paso de José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador en el evento en Acapulco, Guerrero

Los tres presidenciables (Especial)

Este viernes se registró una pasarela de candidatos presidenciales en la Convención Bancaria realizada en Acapulco, Guerrero, así es como les fue a José Antonio Meade, de la coalición PRI-PVEM-Panal; a Ricardo Anaya, del PAN-PRD-MC, y a Andrés Manuel López Obrador, de Morena-PT-PES.

Meade habla de corrupción y armas

José Antonio Meade Kuribreña dijo que es indispensable que el combate a la corrupción sea central y que en el servicio público nadie esté por encima de la ley.

En su intervención en la 81 Convención Bancaria, el ex secretario de Hacienda y Crédito Público recibió un aplauso de pie de los asistentes, según puede verse en un video difundido por el PRI.

Si el ganador de las próximas elecciones presidenciales se midiera por aplausos...????



Así la ovación de pie, por casi 20 segundos; de los banqueros en Acapulco, al priista Meade.

Vídeo La Jornada. pic.twitter.com/GhxVVSDySO — Sandín (@BreakingChary) 9 de marzo de 2018

Al preguntarle sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo postula, respondió que ningún instituto político tiene el monopolio ni de la virtud ni de la falta de virtud, y los que van a contender son los candidatos.

En este caso, dijo que el aspirante de los partidos que lo abanderan -PRI, PVEM y Nueva Alianza- es él y en materia de trayectoria de vida y sin ninguna ambigüedad, él puede con más facilidad voltear a ver no sólo a la ciudadanía, sino también a su esposa y a sus hijos, y puede decir que ha sido honorable.

Meade Kuribreña comentó que vale la pena reivindicar a la política y al servicio público, ya que, expuso, además con sacrificio de patrimonio, tiempo y familia le ha dedicado al país muchos años para que fuera mejor.

En el tema de la seguridad, dijo que México requiere de una política de armas, pues se calcula que en el país existen entre 500 mil y 1.5 millones de armas en manos de la delincuencia organizada.

Mientras que el ejército guatemalteco tiene 150 mil armas y el canadiense 1.7 millones de armas, por lo que, enfatizó, eso ubica el tamaño del reto y la necesidad de actualizar la visión que hay alrededor del armamento.

Asimismo se pronunció a favor de la creación de un fiscal especial anticorrupción y del Ministerio Público autónomo, y someter a juicio a cualquier funcionario de cualquier nivel.

Anaya pide energías limpias

Ricardo Anaya Cortés sostuvo que el país debe apostar por las energías limpias y renovables, y apoyarse en la tecnología para impulsar acciones de seguridad, economía y educación, y lograr un avance de manera exponencial.

En la edición 81 de la Convención Bancaria, que se realiza en este puerto, el aspirante de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, aseguró que México tiene seis retos para lograr su desarrollo.

En ese sentido precisó que se requiere un cambio institucional para combatir la corrupción, el combate a la pobreza, impulsar la competitividad, reformar el poder Judicial, replantear el papel del país en el mundo y respetar el estado de Derecho para lograr que las leyes se cumplan.

Asimismo, reiteró que México necesita un cambio de gobierno, pero dijo que éste no debe ser de corte populista sino uno con una visión inteligente y de futuro, como el que su candidatura propone.

Por otro lado, reafirmó su llamado para una contienda justa durante el proceso electoral. "Vamos a ganar la elección presidencial y le vamos a dar a México el gobierno honesto y de resultados que se merece", afirmó.

De igual forma, se pronunció a favor de un futuro modelo económico que se centre en el aprovechamiento de las tecnologías para impulsar el desarrollo.

Al respecto, dijo que México debe "pasar de la manufactura a la mentefactura", y priorizar la educación con un modelo técnico, flexible y acorde con la iniciativa privada.

Sobre la investigación efectuada por la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra dijo que es "una absoluta falta de seriedad, lo que está pasando es grave ya que implica una actuación autoritaria".

Agregó que cuando sea presidente habrá una fiscalía autónoma y "vamos a investigar a todos los que hayan cometido un acto de corrupción, desde el más alto nivel", expresó.

Ricardo Anaya informó además que probablemente el próximo domingo será de manera oficial candidato para la presidencia del país, ya que pasado mañana podría estar listo su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

AMLO pide confianza a banqueros

En su oportunidad, Andrés Manuel López Obrador les pidió a los banqueros del país depositar su confianza en él, al tiempo que se comprometió a no afectar al sector con expropiaciones o nacionalizaciones.

"No vamos a afectar a la banca en nada, les pido que tengan confianza, que se requiere de una banca fuerte en el país, lo que les proponemos, y ésta es mi propuesta específica, es que se amplíe el servicio bancario", comentó López Obrador en el Puerto de Acapulco.

"Se va a apoyar a la banca, no vamos a confiscar bienes, no se van a llevar a cabo expropiaciones, nacionalizaciones, vamos a sacar adelante al país enfrentado el principal problema: la corrupción", aseguró.

Por otra parte, comentó que en cerca de mil municipios donde no hay servicios bancarios, un 60 por ciento del país, por lo que adelantó que presentará a la banca un programa para desarrollarlos.

Indicó que de ganar la Presidencia entregará pensiones y becas a la población más vulnerable, por lo que requerirá "mecanismos para que lleguen estos apoyos, y por eso es importante tener infraestructura de servicios bancarios".

"En su momento, les vamos a presentar un proyecto para el desarrollo integral de zonas marginadas, con población pobre que habita en el país, estamos hablando de la posibilidad de otorgar créditos, que el gobierno sea garantía, que el gobierno apoye para que haya seguridad en los créditos", lanzó el tabasqueño.

De perder, irá a Palenque

El candidato de Morena manifestó que aceptará el resultado de la elección aunque haya fraude y se irá a Palenque Chiapas.

"Tengo dos caminos: Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. Me quiero ir a Palenque tranquilo, si las elecciones son limpias y son libres, me voy a Palenque tranquilo, si también se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque", mencionó.

