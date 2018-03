ELECCIONES 2018

¿Quiénes están detrás de los independientes?

Ex gobernadores y ex funcionarios federales hoy forman parte de los equipos de los aspirantes presidenciales por la vía independiente

ESTÉFANA MURILLO 06/03/2018 04:30 a.m.

Armando Ríos Piter / Margarita Zavala / Jaime Rodríguez Calderón. (Especial)

Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", los tres virtuales candidatos independientes a la Presidencia de la República, se allegan de sus colaboradores de más confianza para integrar los equipos que coordinarán sus respectivas campañas que inician el próximo 30 de marzo.

Desde ex legisladores y ex gobernadores hasta otrora funcionarios estatales y federales, se han incorporado a los equipos de trabajo de quienes aspiran al máximo cargo de representación en el país por la vía independiente. Ellos serán responsables de las estrategias de comunicación y promoción del voto hasta el 27 de junio cuando termina el periodo de campañas.

El equipo de Margarita Zavala

En lo que respecta a la definición de quienes formarán parte de sus equipos de campaña, la ex primera dama y única mujer que competirá por la silla presidencial, Margarita Zavala, lleva la delantera en este proceso con la presentación de su "Consejo político", el cual estará a cargo de la coordinación regional para que el mensaje de Margarita Zavala llegue a las cinco regiones del país; del análisis y la ejecución de estrategias para el desarrollo de propuestas en favor de las mujeres mexicanas; además de plantear estrategias de mensaje adecuadas.

En ese Consejo se incluyó a tres ex gobernadores: José Guadalupe Osuna, de Baja California; Alberto Cárdenas Jiménez, de Jalisco; y Fernando Canales Clariond, de Nuevo León.

En este grupo de trabajo además se incluye a Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto del fundador del Partido Acción Nacional; Eufrosina Ruz, ex diputada federal y local y la primera mujer indígena en presidir el Congreso de Oaxaca; Consuelo Sáizar, ex directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura);Irma Pía González, quien formó parte del equipo de Comunicación Social de la Presidencia de Vicente Fox, ex directora del Canal 22 y responsable de comunicación de la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota; Patricia Espinosa Torres, primera presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Juan Carlos del Río, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y del Consejo Coordinador Empresarial en Ciudad del Carmen, Campeche; así como Myriam de Lourdes Arabianex delegada Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Puebla y del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Adicionalmente Margarita Zavala estará presentado a quienes estarán a cargo de su campaña llegados los tiempos electorales. Versiones apuntan que se mantendrá como coordinador general Fausto Barajas, ex funcionario de Felipe Calderón; como vocero Jorge Camacho; y como coordinador de Estructura Daniel Vázquez.

Los aliados de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"

El gobernador de Nuevo León con licencia y hoy aspirante a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" tiene como principales operadores y futuros integrantes de su equipo de campaña a quienes formaron parte de su gabinete de gobierno quienes han pedido licencia para separarse de su cargo a fin de apoyarlo en este proceso.

Entre ellos destacan funcionarios de primer nivel como Roberto Russildi, ex secretario de Desarrollo Sustentable y Diana Adame, coordinadora de Comunicación Social. Ambos solicitaron licencia durante seis meses para respaldar de lleno al virtual candidato presidencial por la vía independiente.

Así lo hicieron también Enrique Torres Elizondo secretario de Administración en el estado, quien pidió su separación el 14 de febrero; así como Gonzalo Padilla Orozco, que encabezaba la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales. Los dos funcionarios decidieron sumarse a la campaña de Jaime Rodríguez Calderón.

Quien también es miembro clave del equipo del neolonense es Guillermo Rentería, publicista encargado de la estrategia de comunicación en la campaña que llevó a Jaime Rodríguez Calderón a la gubernatura de Nuevo León.

Cercanos a Armando Ríos Piter

En el caso del senador con licencia, Armando Ríos Piter, aún no hay definiciones claras en torno a los nombres de quienes conformarán su equipo de campaña sin embargo hay expresiones públicas de algunas actores que lo estarían apoyando durante el proceso de campañas.

Tal es el caso de Jorge G. Castañeda, extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien en mayo anunció que renunciaría a sus propias aspiraciones para apoyar al guerrerense, y ex perredista, en la disputa por la silla presidencial.

