AMLO lanza al Ejército contra huachicoleo y amaga al sindicato

27/12/2018

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plan estratégico de su gobierno para combatir el robo de hidrocarburos en Petróleos Mexicanos (Pemex) al tiempo que ya dio sus primeros golpes hacia adentro de la empresa productiva del Estado mexicano, donde ya se cesaron a tres funcionarios involucrados con esa actividad, además de que la Sedena tomó el control de la seguridad de la refinería de Salamanca, Guanajuato.

Respecto si las medidas fueron platicadas con el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, AMLO dijo que no ha tenido contacto con él, pero que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sí mantuvo diálogo y le dijo que no se tolerará a nadie que se involucre en este delito, fuese de alto nivel o trabajador sindicalizado.

En su diagnóstico, el Gobierno Federal calculó en 60 mil millones de pesos las pérdidas y que son 1.6 millones de barriles robados hasta diciembre de 2018; lo que representa 600 pipas, de 15 mil litros cada una.

Por ello, anunció el envío de 4 mil elementos de las Fuerzas Armadas para resguardar 58 instalaciones de la empresa productiva del estado; actualmente son 73 instalaciones cubiertas por Sedena y la Marina.

Detalló que el plan es necesario y urgente ya que implica la fuga de dinero público. "Es un robo a bienes de la Nación, a recursos públicos, a dinero de mexicanos, es un robo que el año pasado generó una pérdida de 60 mil millones de pesos", dijo.

AMLO presenta plan para combatir huachicoleo dentro y fuera de Pemex

Para ello, destacó que 4 mil elementos de las Fuerzas Armadas serán asignados para combatir este delito en el país.

López Obrador señaló que el año pasado diariamente se robaron más de 600 pipas, de 15 mil litros cada una.

"No estamos hablando del llamado huachicol, sino de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y que se apoya con un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil vender 600 pipas diarias de gasolina", aseguró.

En coordinación con Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex y Luis Crescencio Sandoval, titular de Secretaría de Defensa Nacional, el presidente dio a conocer gráficas que muestran el robo que se ha cometido en tres años.

Asimismo, se dieron a conocer los resultados del plan que ya inició el 20 de diciembre y "está funcionando".

El plan está integrado por 15 dependencias del Gobierno Federal que ya traban en conjunto.

SEDENA TOMA EL CONTROL DE LA REFINERÍA DE SALAMANCA

Luego del anuncio, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomaron la seguridad de la Refinería de Salamanca.

Esta es una de las medidas que toma el mandatario mexicano para disolver la red detectada que ayuda al huachicoleo al interior de la empresa productiva del Estado.

El plan tiene como propósito evitar este robo, no tolerar que se siga cometiendo estos robos (...) Lo que se roban cada año significa 60 por ciento de lo que se va a destinar a las pensiones de los adultos mayores; 60 veces más de lo que vamos a destinar el año próximo a la creación de 100 universidades públicas. Esto no lo podemos permitir; tenemos que acabar con esta corrupción y convoco a los trabajadores de Pemex para que nos apoyen, para que nos ayuden a que se logre el propósito de cero corrupción", dijo López Obrador.

El titular de la Sedena, Crescencio Sandoval González, manifestó que ya tienen 73 instalaciones cubiertas y ya han identificado otras 58 que requieren atención.

Se identificaron algunos puntos que son a los que les vamos a dar la atención. Tendremos acceso a las instalaciones, cuarto de control de las respectivas instalaciones y tanques verticales", precisó el general.

CESAN A FUNCIONARIOS DE PEMEX

Pemex también dio a conocer que logró una reducción del robo de combustible con el cese de funcionarios.

El titular de la empresa productiva, Octavio Oropeza, detalló que "a partir del 20 de diciembre se inició este plan conjunto del Gobierno de la República para el combate a robo de hidrocarburos. Hubo una intervención, el día 20 hubo remoción de funcionarios, ceses que están dispuestos al órgano interno de control y el resultado lo empezamos a ver a partir del día 21".

El directivo de esta empresa productiva del Estado informó que suman 1.6 millones de barriles robados hasta diciembre de 2018.

Sin embargo, aseguró que de noviembre a diciembre se registra una disminución en este delito de un 17 por ciento.

Por su parte, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, indicó que se iniciaron procedimientos penales por robo de combustible contra tres individuos luego de la intervención de Pemex.

Los funcionarios no precisaron los nombres y cargos de dichos personajes.

López Obrador dijo que solo el 20% de los combustibles que se roban a Pemex es por medio de "ordeña" pipas, y el resto es "de arriba", es decir, desde adentro del mismo Gobierno, también señaló que la ordeña es "solo una pantalla".

Respecto al sindicato petrolero, AMLO dijo que no ha tenido contacto con Romero Deschamps, pero que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sí habló con él y le dijo que no se tolerará a nadie, fuese de alto nivel o trabajador sindicalizado.

"Acerca de si he tenido comunicación con el dirigente sindical de manera directa, no. Pero sí la secretaria de Gobernación ha establecido comunicación con él y este tema se le trató, en el sentido de que no íbamos a tolerar a nadie, fuese de alto nivel en Pemex o trabajador sindicalizado el que participara en actos ilícitos. Como no se le va a tolerar a ningún servidor público actos de corrupción", dijo el presidente.

DETIENEN A LÍDER "HUACHICOLERO"

Al mediodía, elementos de la Policía Federal Ministerial, de la PGR detuvieron a Erik Gabriel Coronel Rolda, identificado como uno de los presuntos líderes de bandas que se dedican al huchicoleo en Otumba, Estado de México, luego de un cateo donde participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, donde se logró recuperar casi diez mil litros de combustible.

Como parte de una investigación por la probable comisión de delitos contemplados en la Ley para Prevenir y Sancionar delitos en Materia de Hidrocarburo, Coronel Rolda fue localizado.

