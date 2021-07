AMLO en su tercera visita a Badiraguato: "es un pueblo con mucha suerte"

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Badiraguato, Sinaloa, tierra de Joaquín "El Chapo" Guzmán, tiene mucha suerte.

"Es un pueblo que tiene mucha suerte, Badiraguato, porque el próximo gobernador de Sinaloa es de aquí, Rubén Rocha, y lo conozco desde hace muchos años", dijo.

"¿Qué está sucediendo en cuanto a la siembra de enervantes? Pues ya, está en franca decadencia la siembra de los enervantes que más se cultivaban como la marihuana y la amapola, porque ahora, lamentablemente, lo que más se está usando para envenenar a los jóvenes es el fentanilo, son los químicos y esos no se producen en México", dijo.

El tabasqueño sostuvo que al menos una persona de cada uno de los 7 mil 500 hogares que existen en la localidad reciben un apoyo federal.

Por ello se comprometió a aportar los recursos que hacen falta para la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo y que la obra pueda terminarse hacia finales del próximo año.

VIAJA A TAMAZULA

Posteriormente voló en helicóptero hacia el municipio serrano de Tamazula, Durango, en donde inaugurará un cuartel de la Guardia Nacional.



Tamazula es de los municipios con mayores problemas de narcotráfico en cuanto a la producción de enervantes y elaboración de drogas sintéticas.

Perteneciente al llamado "Triángulo Dorado" conocido no sólo son sus densas montañas y sus cultivos peligrosos, zona donde nació una de las generaciones más violentas de narcotraficantes mexicanos como Ismael Zambada García, El Mayo, los hermanos Beltrán Leyva, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Aguilar y Miguel Ángel Félix Gallardo, llamado el "Jefe de Jefes".

"YO ORDENÉ LIBERAR A OVIDIO"



En diversas ocasiones, López Obrador ha señalado que fue él quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en el llamado Culiacanazo.

Como sucedió el 19 de junio de 2020, López Obrador señaló que él mismo ordenó liberar a Ovidio Guzmán, luego de un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, en el 2019.

"Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente", dijo.

En conferencia mañanera en Morelos, expuso que "en dos o tres asuntos, cuando hemos hablado de temas delicados, es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectará a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente".

En octubre de 2019, La Silla Rota publicó que en un desayuno en el que estuvo presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, generales en activo y en retiro de la institución expresaron su preocupación por la situación de seguridad del país, así como por los resultados del operativo del pasado 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

El reclamo de las fuerzas armadas, primordiales en la llamada Guerra contra el narcotráfico que inició el 8 de diciembre el expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue expresado a nombre de más de 800 asistentes por el General en retiro y exsubsecretario del Ejército, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, en el salón República de la sede de la Sedena.

De acuerdo con militares consultados por LA SILLA ROTA que estuvieron presentes en la reunión (ayer), en su discurso Gaytán Ochoa expresó el descontento de los militares que no están de acuerdo con la forma en que se han desarrollado diferentes acontecimientos en materia de seguridad.

El reclamo de los Generales en activo y en retiro, también incluyó su postura por la imagen que se ha creado en el Ejército a partir del fallido operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.





LAS VISITAS DE AMLO A BADIRAGUATO





Luego de trascender que durante la visita de Andrés Manuel López Obrador a Badiraguato, lugar del que es oriundo Joaquín "El Chapo" Guzmán, el presidente sostendría actividades privadas, el vocero de Presidencia ha aclarado que el inicio de la gira en Sinaloa será público.

"Sobre la gira del presidente López Obrador de este fin de semana por Sinaloa, Durango y Nayarit, aclaramos: los eventos del viernes y sábado serán públicos; debido a la realización de la Consulta Popular del primero de agosto, las actividades del domingo serán privadas", escribió Jesús Ramírez a través de su cuenta de Twitter.

Sobre la gira del presidente @lopezobrador_ de este fin de semana por Sinaloa, Durango y Nayarit, aclaramos: los eventos del viernes y sábado serán públicos; debido a la realización de la Consulta Popular del primero de agosto, las actividades del domingo serán privadas. — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) July 28, 2021

Se trata de la tercera visita de López Obrador a la cuna del narcotraficante que actualmente salda una condena de cadena perpetua en Estados Unidos, por ilícitos relacionados a sus actividades como líder del cártel de Sinaloa.

En esta ocasión, supervisará la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo.

LA PRIMERA VISITA DE AMLO A BADIRAGUATO

En febrero de 2019, pocos días después de dictada la sentencia en contra de "El Chapo" en un juzgado de Nueva York, el presidente encabezó una de sus conferencias mañaneras desde esta localidad de Sinaloa.

Su visita tuvo el propósito de iniciar tres acciones de su gobierno en la región. A saber: la construcción de un camino que conecte el estado de Sinaloa con el de Chihuahua a través de la sierra; la siembra de 50,000 hectáreas de árboles como parte del programa Sembrando Vida y la construcción de una Universidad que ofrecerá formación en materia forestal.

SEGUNDA VISITA, EL SALUDO A LA MAMÁ DEL CHAPO

El 29 de marzo de 2020, al supervisar la construcción de la carretera que supervisará en la próxima gira, causó polémica la difusión de un video en el que se observa al presidente Andrés Manuel López Obrador saludar de mano a María Consuelo Loera Pérez, madre de "El Chapo".

En el material se escucha decir a AMLO que ya recibió una carta por parte de la señora, en la que la madre del narcotraficante mexicano, solicitaba la intervención del presidente para recibir una visa humanitaria y viajar a Estados Unidos a ver a su hijo.

(djh)