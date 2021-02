Militares, preocupados y molestos por el operativo fallido contra Ovidio Guzmán

En un desayuno en el que estuvo presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, generales en activo y en retiro de la institución expresaron su preocupación por la situación de seguridad del país, así como por los resultados del operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.

El reclamo de las fuerzas armadas, primordiales en la llamada Guerra contra el narcotráfico que inició el 8 de diciembre el expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue expresado a nombre de más de 800 asistentes por el General en retiro y exsubsecretario del Ejército, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, en el salón República de la sede de la Sedena.

De acuerdo con militares consultados por LA SILLA ROTA que estuvieron presentes en la reunión (ayer), en su discurso Gaytán Ochoa expresó el descontento de los militares que no están de acuerdo con la forma en que se han desarrollado diferentes acontecimientos en materia de seguridad.

El reclamo de los Generales en activo y en retiro, también incluyó su postura por la imagen que se ha creado en el Ejército a partir del fallido operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.

Javier Oliva, especialista en seguridad nacional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que desconoce el posicionamiento que fue hecho por el General en retiro Gaytán Ochoa, sin embargo, comentó que el intercambio de posicionamientos entre integrantes del Ejército y el mando, siempre se ha llevado a cabo en todas las administraciones.

“No sé si sea verdad. Lo que sí te puedo comentar, es que, en el entorno del presidente, sí hay, quien este intrigando o instigando un ambiente a las Fuerzas Armadas. Los responsables de los hechos son los civiles que están al mando y que han implementado una política o programa basadas en la improvisación o en lo que se quiere hacer en materia de seguridad. Durante las reuniones que tiene el secretario, principalmente con Generales en situación de retiro, muchos comentarios que se formulan le sirven al secretario, hay una retroalimentación. Por lo general el secretario en turno da un mensaje, luego sigue el vocero de los convocados y al final hay un intercambio de posicionamientos y preguntas”.

El experto aseguró que una de las prioridades del Estado mexicano, pero principalmente del Ejército es capturar a Ovidio Guzmán López, para mejorar la imagen de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Me parece que lo que debe de hacer el Estado es recapturar a Ovidio Guzmán a la brevedad y que sea una acción ejemplar para que otros criminales no pienses que se puede negociar con la autoridad. La captura, por supuesto es una prioridad para el Ejército”.

De acuerdo con el personal del Ejército consultado, en la reunión también se realizaron algunos comentarios en las mesas sobre la forma en que fue asesinado Alfredo, elemento del Ejército soldado quien murió de forma violenta mientras se llevaban a cabo las negociaciones para la liberación de Ovidio Guzmán.

La tropa también protesta

El fin de semana, a través de redes sociales, se difundieron videos y fotografías en los que, los elementos, expresan su sentir luego del fallido operativo del 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa

En uno de los videos, se explica que los 350 soldados que participaron en el operativo fueron superados por "700 u 800 delincuentes", quienes amenazaron con atacar a niños, mujeres, así como a las familiares de militares.

“Les causamos más de cinco bajas que cobardemente dejaron abandonados sus cuerpos, pero estamos seguros que fueron muchos más los delincuentes muertos. Los soldados cumplimos con el objetivo de detener a un delincuente, pero ellos cobardemente amenazaron con atacar a inocentes, a mujeres, niños, a estudiantes y las familiares militares".

En el video difundido el 19 de octubre, la secuencia de imágenes va a compaña de un mensaje en el que se asegura que los militares tienen honor.

“Protegimos a las familias sinaloenses, porque nosotros sí tenemos valores, tenemos principios, porque nosotros sí amamos a México”.

En Twitter un usuario identificado como “Soy militar”, escribió un mensaje en el que asegura que los militares fueron humillados y capturados por el crimen organizado.

“Esta es la primera vez en la historia del país que elementos del ejército nacional son humillados, capturados, despojados de sus armas y vehículos, pero lo que más indigna al Grar, Crescencio Sandoval fue que los delincuentes se hicieron del control de la Unidad Habitacional en donde tomaron como rehenes a las familias de los militares. Mujeres y niños estuvieron en grave riesgo y fueron utilizadas como moneda de cambio en la liberación del hijo del Chapo”.

Las inconformidades de los elementos durante esta administración tuvieron una primera muestra durante la capacitación que dieron al personal que se integraría a la Guardia Nacional. El pasado 16 de mayo, LA SILLA ROTA informó el sentir que tenían los mandos militares sobre la operación de la Guardia Nacional.

El general Martín Jaramillo, director de Adiestramientos de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que existen carencias para los elementos que toman el adiestramiento.

“Ya saben que de entrada no hay agua caliente. Para la Policía Federal se están programando, ya hay recursos, pero todavía no llegan, no sabemos cuándo van a llegar…no se desesperen. Todavía hay muchas dudas respecto a sobre cómo vamos a pasar a esta institución. Probablemente el 1 de junio ya estén las leyes secundarías que está aprobando el senado. Ahorita ya varias coordinaciones operando como Guardia Nacional”, mencionó el general Martín Jaramillo durante el inicio del curso el pasado 12 de mayo

Respaldo a AMLO

Hubo, por su parte, militares en retiro que respaldaron al presidente y sus acciones en Culiacán, Sinaloa.

“Todos estamos para apoyar al señor general secretario y sabemos qué través de él estamos apoyando a México”, aseguró José Ángel García Elizalde, general de división Diplomado del Estado Mayor en retiro entrevistado por el Heraldo de México.

García Elizalde aseguró que el gobierno del presidente está actuando congruentemente con la idea que se tiene de evitar daños colaterales.

MJP