AMLO, ¿contra la clase media del país? Aquí unas claves

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la clase media, así como a las personas que tienen un nivel licenciatura de escolaridad, particularmente de la Ciudad de México, por ser más susceptibles a la campaña que -dice- los medios tienen en su contra.

"¿Saben dónde tiene más efecto la campaña en contra nuestra de todo el país? Aquí en la ciudad. Porque la llamada prensa o radio nacional, que no son nacionales, y la televisión tienen más efectos aquí en la ciudad. Entonces, como aquí está el bombardeo constante, aquí es donde afecta más", dijo el presidente.

Y agregó: "quienes creen más todas esas campañas son los que tienen nivel de licenciatura hacia arriba [...] cuando uno pensaría que, ante más nivel educativo, más conciencia, pues no necesariamente [...] también clase media, media alta y alta igual que de licenciatura para arriba, ahí pega más".

Las palabras del presidente tienen dos lecturas: acentuar la polarización en el país o un llamado a este sector, ambos con fines electorales a semanas de las elecciones del 6 de junio próximo.

Así lo señalaron, Georgina Aldaba Guzmán, profesora de sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); e Ivonne Acuña, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.

"Los que el presidente está generando es la polarización de la sociedad mexicana, su objetivo ha sido confrontarnos, pobres contra ricos, y ahora me parece que está incluyendo a ese 30% de la clase media en el costal de los privilegiados", explicó la maestra de la Facultad de Estudio Superiores (FES) Acatlán de la UNAM.

Aldaba Guzmán explicó, además, que ser clase media en México "es complejo y no significa necesariamente ser privilegiado", pues muchas veces este sector no está consciente de serlo y mucho que no lo son se asumen como tal.

De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que para 2010 casi el 40% de la población mexicana era clase media, mientras una encuesta publicada en 2019 arrojó que 60% de los mexicanos se perciben como tal.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que para ser clase media en México tienes que ganar entre 5 mil 346 y 14 mil 256 pesos mensuales.

Por su parte, un artículo publicado en The New York Times escrito por Viri Ríos, analista política mexicana y doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, señala que para ser clase media en México se debe ganar al menos 16 mil pesos, basándose en el Índice de Desarrollo Social de Evalúa de Ciudad de México.

Para Georgina Aldaba Guzmán, el objetivo del presidente es ganarse a la gran mayoría de la clase baja del país y mantener su legitimidad frente a la población.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza laboral alcanzó en el primer trimestre de este año un 40%, tres años antes, en 2018, señaló que el 48.8% de la población son pobres.

"Pareciera que es un llamado al sector de la clase media, principalmente al sector estudiado, señalando que la información que están recibiendo no les permite hacer un análisis más certero, incluso habla de tener conciencia en torno a su proyecto y a lo que se juega en estas elecciones", explicó Acuña.

Y añadió: "La temporalidad no parece ser fortuita, estamos a tres semanas de que se realicen las elecciones y pareciera que el presidente está llamado a este sector a pensar mejor las cosas por un lado".

La académica de la Ibero ve una especie de reproche porque estaba hablando no solo de la clase media y estudiada, sino que también lo hace sobre la Ciudad de México, el bastión de la izquierda desde 1997.

Para Ivonne Acuña los señalamientos de López Obrador podrían ser contraproducentes debido a la ambigüedad de la clase media, así como al apoyo que recibió en las elecciones de 2018 de este sector.

"No fue un tiro de precisión, cuando dice clase media puede apuntar a un sector muy amplio de la población, hay quienes consideran estadísticamente que el 40% de la población es clase media, de clase media baja a clase media baja, entonces depende como lo reciba o lo lea los electores", señaló la profesora de la Ibero.

Y añadió: "Parte de la gente que votó por López Obrador es gente con estudios, gente joven con licenciatura, esta idea general que tiene en torno a que hay menos conciencia en este sector no es tan precisa".

De acuerdo con Parametría, el 63% de los votos que recibió López Obrador en 2018 fue de personas de 26 a 35 años, con mayor escolaridad (65% de estos contaba con estudios de universidad o más); y refirió que el 64% de estos eran personas con mayores ingresos.

La consecuencia de esta división social, señaló Georgina Aldaba Guzmán, podría verse más allá de las elecciones.