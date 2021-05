Acusan magistrados presión para revelar sus votos; TEPJF afirma ser práctica legal

Los magistrados tendrán que anunciar de manera voluntaria y no obligatoria su intensión de voto. Foto Cuartoscuro

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aclaró que el sentido de los votos antes de las sesiones públicas es una práctica legal y común que en la actual presidencia no se había implementado, pero ahora las magistradas y magistrados tendrán que anunciar de manera voluntaria y no obligatoria, cómo votarán para agilizar la sesión.

Por segunda ocasión magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal manifestaron su inconformidad al magistrado presidente José Luis Vargas, quien ayer les solicitó mediante oficio informarle el sentido de su voto en los temas a resolver, un día antes de realizarse la sesión pública.

La petición fue hecha en el oficio TEPJF-SGA-4155/21 firmado por Carlos Vargas, Secretario General de acuerdos y ahí se pide a las magistradas y magistrados comunicar con antelación cómo votarán en cada proyecto a abordar.

La Silla Rota cuenta con copia del oficio que los magistrados Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Janine Otálora, Indalfer Infante y Felipe de la Mata enviaron a Vargas en respuesta. En general argumentan que no hay fundamento legal para informar su voto previo a la sesión pues consideran que tal petición "atenta contra nuestra independencia y autonomía.

"Supone un intento de desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional... Se nos pretende delimitar la oportunidad de que, mediante la exposición y debate de los asuntos, se puede reflexionar el sentido original de una posición respecto a un proyecto".

Además, advirtieron que hacerlo "puede inducir a incurrir en una responsabilidad... la petición realizada pierde de vista que la deliberación es uno de los rasgos esenciales de un órgano jurisdiccional colegiado". Finalmente rechazan la solicitud por carecer de sustento legal.

En carta por separado la magistrada Mónica Soto también rechazó la propuesta y expuso que el artículo 199 fracciones I y V de la Ley Orgánica del TEPJF le da la facultad de votar posterior a la discusión del caso durante la sesión pública.

La aclaración del Tribunal se da luego de que circuló información donde se afirmaba que ahora se obligará a los magistrados a revelar previamente el sentido de sus votos.

Eso no significa que los magistrados no puedan cambiar el sentido de su decisión en el momento de la votación y que la sesión pública no se pueda celebrar sin esta información, pero sirve para que la Secretaría General de Acuerdos pueda dar celeridad a las sesiones, se informó a través de un comunicado.

Derivado del acuerdo del pasado miércoles 12 de mayo, para ya no realizar sesiones previas a la sesión pública, lo que impide contar con el sentido de la votación, la Secretaría General de Acuerdos, por instrucciones del Magistrado presidente José Luis Vargas Valdez hizo la solicitud ayer de la citada información, que las y los magistrados pueden entregar o no, pues es de carácter voluntaria y no obligatoria, para permitir que la sesión pública tenga continuidad.

Además, el TEPJF aseguró que es totalmente falso que se pretenda cancelar las sesiones públicas de no contar previamente con el sentido del voto de las magistradas y los magistrados; simplemente se tomará un poco más de tiempo conocer la sentencia final en cada uno de los asuntos.

¿POR QUÉ VARGAS ENVIÓ ESA CARTA?

Este tema trascendió y se hizo público porque el 12 de mayo dejaron de celebrarse las reuniones previas privadas que realizaban antes de cada sesión pública; y era común que, en estas, los magistrados comentaran de manera no oficial el sentido de su voto.

En sustitución, Vargas pidió a las magistradas y magistrados que le informaran el sentido de su voto por escrito. El tema se hizo público y el TEPJF envió hoy una tarjeta informativa para justificar que su solicitud fue con fines y logísticos y administrativos.

Agregó que fue también "de carácter voluntario y no obligatorio pues de no contar con dichos datos se prevé realizar breves pausas a la sesión pública... con el fin de permitir un conteo adecuado y claro de los votos".

Justificó que eso daría celeridad y claridad a las sesiones públicas "siempre bajo el entendido de que las magistradas y magistrados podían cambiar su voto y emitir libremente en este momento".

Aseguró que es falso "que se pretenda cancelar las sesiones públicas de no contar previamente con el sentido del voto".

La primera vez que los magistrados tuvieron un desencuentro con los el magistrado presidente Vargas fue el 22 de abril, cuando esté canceló sin consultarles, la sesión en la que resolverían el caso de Félix Salgado Macedonio y su impugnación al acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que le negó la candidatura a la gubernatura de Michoacán.

En aquella ocasión y también mediante una carta cuatro magistrados expresaron a Vargas que "la determinación de diferir las sesiones fue tomada en contravención de las atribuciones del pleno de este órgano jurisdiccional Federal".

AMLO exhibe contratos del Tribunal e INE a favor de Nexos

Durante la conferencia de esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió dos contratos que tanto el INE como el TEPJF otorgaron a la revista Nexos. La suma de ambos contratos es de 4.4 millones de pesos para realizar artículos y un documental de temas electorales. "Hay que nada más comprobar si es cierto, porque nos hicieron llegar esta información", dijo.

"Y en el caso del INE, en el caso del tribunal, pues no están actuando bien. Tienen enojos porque antes ellos ayudaban de manera abierta a los intelectuales orgánicos del conservadurismo, a los dos jefes de la intelectualidad", aseguró. "El INE le contrató a Krauze, a la empresa de Krauze, un documental, dos millones de pesos en el 18, estaba el presidente que ahora dice que nosotros somos contrarios a la democracia... Hay que buscar el documental, a ver si lo hicieron y a ver de qué trata. Dos millones, ¿cuándo fue? 2018".





