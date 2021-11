Acusan a Morena de desdeñar presupuesto de universidades públicas

Legisladoras de oposición, que integran la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, relataron que las solicitudes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para aumentar considerablemente el presupuesto de universidades públicas en 2022 fueron "letra muerta" para el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado la semana pasada.

TAMBIÉN LEE: Consuman golpe a presupuesto a las universidades públicas, tras dichos de AMLO

Ana Lilia Herrera y Cynthia López Castro, ambas diputadas federales del PRI, señalaron que es el tercer año consecutivo que Morena y sus aliados desdeñan la solicitud de la ANUIES para aumentar, de manera relevante, el presupuesto de las universidades públicas.

La diputada Ana Lilia Herrera explicó que tampoco recibieron mayores recursos las universidades interculturales, tecnológicas, politécnicas o descentralizadas del Tecnológico Nacional de México. "Esto es muy grave", dijo en entrevista con La Silla Rota.

#VaPorMéxico, cerramos varios días de debate en los que a través de más de 1900 reservas, le dijimos a #Morena y su gobierno cómo sí atender salud, educación, seguridad y reactivación económica.



Mi voto en contra de un #Presupuesto2022 ilegítimo, centralista y cruel. pic.twitter.com/c5HhFq9bsX — Ana Lilia Herrera (@AnaLiliaHerrera) November 14, 2021

En contraste, la diputada Flora Tania Cruz, presidenta de la Comisión de Educación y militante de Morena, afirmó que sí se atendieron las solicitudes hechas por las universidades en el Presupuesto 2022 y que, aunque en algunos casos se trata de aumentos de menos del 1 %, esas cifras representan millones de pesos.

El 25 de octubre Sergio Valls, secretario general de la ANUIES, planteó que el aumento presupuestal a las universidades públicas debía ser de 5 mil millones de pesos, en beneficio de universidades federales, estatales, tecnológicas y politécnicas.

En su participación en el Parlamento Abierto sobre el PEF 2022, Valls destacó que los tres principales problemas que enfrentan las instituciones de educación superior son el pago de salarios y jubilaciones que –por sus dimensiones de atención al estudiantado– también impactan y frenan el crecimiento de la matrícula escolar.

Valls afirmó que, en algunos casos, el déficit presupuestal es manejable; pero agregó que hay casos críticos, donde deben recurrir a préstamos bancarios para hacer frente a su crisis financiera. Y advirtió que, de no tomar medidas al respecto, "la educación superior estaría en la antesala de una grave crisis a nivel nacional".

A pregunta expresa de la advertencia de la ANUIES, Flora Tania Cruz consideró que no hay un descuido de las universidades públicas. "El presupuesto quizá sea algo limitado, no en exceso, quizá no como lo sugirió la ANUIES".

Aseguró, también, que "el presidente ha sido sensible a cualquier problema, de cualquier institución estatal o federal. Si hubiera alguna necesidad especifica con jubilaciones o pensiones a nivel magisterial educativo, encontraremos la manera de solucionar. No hemos abandonado a nadie".

NO HUBO SOLICITUD FORMAL DE LA ANUIES

Flora Tania Cruz aseveró, en entrevista con La Silla Rota, que la ANUIES no envió ninguna carta relacionada con el presupuesto de universidades públicas, al menos no a la Comisión de Educación, que ella encabeza en San Lázaro.

"A esta comisión en particular no nos llegó la carta de la ANUIES, ya revisamos. No tenemos referencia de ese oficio, no sé en qué parte pudo haberse quedado, pero aquí en la comisión no está".

La Silla Rota publicó, este lunes, la advertencia que desde octubre se hizo a la Cámara de Diputados, respecto a la asignación presupuestal a universidades públicas. Incluso, el diputado Mario Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, acusó que se hizo caso omiso de esos documentos.

La diputada Cynthia López Castro agregó, para este texto, que las cartas existen y que fueron agregadas al dictamen solo como opiniones. "Les hicieron caso omiso y se convirtieron en opiniones de chocolate. Al final del día fueron letra muerta junto con todas las peticiones de la comunidad educativa".

"Las universidades van a recibir un subsidio ordinario que solo salva la inflación y estamos en el pico más alto de inflación en los últimos 10 años. Es un subsidio de 0.05 % y la ANUIES destacó que el déficit acumulado en las universidades públicas es de alrededor de 22 mil millones de pesos".

INCREMENTOS QUE NO AYUDAN

Ana Lilia Herrera detalló que, en términos reales, hay decrementos importantes en términos financieros. En la Ley de Educación Superior, dijo, se garantizó la obligatoriedad y gratuidad de esta educación, pero lamentó que en la práctica esto no se cumpla.

Tu servidora y René Juárez [entonces coordinador de la bancada priista] peleamos con la mayoría para agregar un artículo transitorio para un Fondo Federal especial para garantizar ambos temas. La realidad es que esto nunca ocurrió. En el presupuesto de 2022 no existe este fondo y es grave

Ejemplificó que la Universidad Autónoma Mexiquense creció su matrícula en más del 9 %, "y está en el lugar 29 por el subsidio federal que recibe por alumno, cuando en 2018 estaba en el lugar 22. Esto refleja la falta del apoyo del gobierno federal para las instituciones educativas", dijo.

Cynthia López Castro contextualizó que el recorte también impactó a la educación básica y media superior. Por ejemplo, –dijo– los programas de educación física y deporte se redujeron 20 %; educación inicial, 8.5 %; y los proyectos para infraestructura de escuelas 49 %.

Pedíamos un recurso para que se asignará a las escuelas y no le dejaran todo a los alcaldes, pero el aumento fue en las becas Benito Juárez que pasa de 65 a 67 millones de pesos

La diputada Olegaria Carrasco, también integrante de la Comisión de Educación y militante de Morena, afirmó que sí hubo ampliaciones importantes en materia educativa, en general.

Se aprobó el presupuesto como viene, de acuerdo con los diagnósticos que se hicieron, y en estos días también hay unos reacomodos y se integran algunos recursos. Hasta donde nosotros cerramos, ya había algunos acuerdos que se estaban trabajando con las universidades, pero no se dejarán de lado ningún rubro

Véanse!!!! Están contentos con este país? Están acabando con las escuelas de tiempo completo, acabaron con el presupuesto para combatir la violencia. Cero pesos para garantizar la educación superior . Vean cómo tienen al país y díganme si están contentos? pic.twitter.com/lOC7zl2e9E — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) November 12, 2021

rst