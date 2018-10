Activistas piden eje rector en política de Seguridad, no salidas en falso

ALBERTO OAXACA 08/10/2018 07:29 p.m.

El planteamiento de María Elena Morera, presidenta de la asociación civil Causa en Común a Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, fue claro: "si realmente les importa la seguridad, se debe reflejar en el presupuesto porque si no va a ser demagogia".

"Él nos contestó ´que no hay dinero´", dice Morera a LA SILLA ROTA en entrevista tras el último foro de Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional que se realizó este lunes en el Palacio de Minería y que abordó el tema "Diálogos sobre seguridad y desarrollo policial".

Y se refiere a la respuesta con la que Durazo atajó las peticiones de organizaciones de la sociedad civil en el Palacio: "... triplicar el recurso que hoy se destina a garantizar la seguridad pública, pero esa meta tenemos que asumir que hoy es imposible en virtud también de prioridades como la pobreza la desigualdad la marginación...". Para la activista, la respuesta es preocupante.

"Es preocupante porque tú sabes que donde tienes tu corazón pones tu dinero, si es importante la seguridad y la justicia lo tienen que demostrar poniendo el dinero", explica.

María Elena segura que "la intención la tienen, no creo que nadie llegue a esos lugares hacer daño, sin embargo puedes tener buenas intenciones pero no es suficiente" y agrega que la falta de organización y la precipitación en el inicio de las mesas re victimizó a quienes han padecido la violencia en sus distintas modalidades en el país.

"Todavía no sabemos a qué conclusión llegaron los demás foros porque no ha salido información de los mismos, ni de los foros siguientes", destaca.

Agrega que sin un hilo conductor, no es claro cuál será la estrategia de seguridad por la que optará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir del próximo 1 de diciembre.

"Ha ido cambiando la perspectiva de todos los que la iniciaron, al inicio hablaron de amnistía luego lo han re configurando de cómo lo tenían pensado en un inicio. Dijo el licenciado Durazo en el foro que en las próximas semanas se va a dar a conocer la estrategia, todo está en el aire", advierte.

Edna Jaime Teviño, de México Evalúa, coincide en que tras los foros el gobierno electo no tiene clara su la política en materia de seguridad.

"No me acaba de quedar claro que haya un proyecto (...) Yo siento que no ha habido contundencia en ninguno de los dos planteamientos, se aventaron las ideas sin realmente estar considerado cómo se logra una u otra cosa. Hoy hablábamos de pacificación y otra cosa es construir paz, tenemos que hablar de construir paz está más en la lógica que me parece quieren avanzar, esa construcción de paz que podría ser el eje no veo que esté acompañado de otras medidas como atender el problema de seguridad en lo local, entender dinámicas de violencia que existen en el país o el de las policías locales", lamenta.

Edna Jaime agrega que es evidente que no existe un hilo conductor que la propuesta de amnistía, con la que iniciaron los foros en Ciudad Juárez, Chihuahua, se desdibujó.



"La amnistía me parece que fue una idea que atrajo la atención durante las campañas pero tampoco tiene fondo. La amnistía en los procesos de pacificación es el proceso final, no el de arranque", enfatiza.

Por su parte, el equipo de López Obrador aseguró que se seguirá escuchando a las víctimas, lo que se sumó a la promesa de un proyecto que condensará las propuestas recogidas a lo largo de dos meses de diálogos.

"Otros (foros) efectivamente sí no se realizarán pero debo comunicar a ustedes que yo me reuniré con las víctimas, así no sé esta reunión en el marco de las formalidades que implica un foro", aseguró Alfonso Durazo. Lo secundó Olga Sánchez Cordero quien prometió "vamos a reanudar los foros (...) vamos a escuchar a todas las víctimas".

Por lo pronto, las activistas señalan que el nuevo gobierno ya ha escuchado mucho.



"Estamos cada vez más cerca del primero de diciembre y el periodo de transición se está agotando. Los responsables en materia de seguridad tienen que empezar a articular y a tejer para elegir un eje rector. Ya no van a poder salir en falso (...) Ya escucharon bastante, la realidad del país no es nueva, tenemos 12 años con una crisis de seguridad a nadie le va a tomar por sorpresa, se han ensayado distintas políticas, yo esperaría que no haya improvisación y tengan disposición a hacer cosas distintas", finaliza Edna.

