Vacacionar como un náufrago, el negocio que descubrió este emprendedor

Cuando me fui por primera vez a una isla con 18 años buscaba por internet y no encontraba nada. No había ninguna empresa que lo ofreciera. Después de 7 años viajando, la gente me preguntaba cómo lo hacía y yo les explicaba que me pegaba unas vacaciones de un mes sin apenas gastar dinero. Entonces, vi que a todo el mundo le entusiasmaba la idea y pensé que había interés. Al terminar la carrera, me volví a meter en la red: ya era 2008, y seguía sin aparecer ninguna compañía. Por un momento pensé, ¿será una utopía? Si no lo ha hecho nadie será porque no es viable. Pero soy muy cabezón, me dije: '¡Lo voy a intentar! Yo no quiero acabar en un banco'