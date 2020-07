Vacaciones en el campo o la montaña, la nueva tendencia por covid

Luego de la pandemia del coronavirus que se está viviendo en el mundo, sin duda alguna, las vacaciones para muchos cambiarán de ahora en adelante, como es el caso de Paula Cascán, de 21 años, quien tenía programado un viaje para este verano y por el virus se fue por la borda, lamentó para El País.

Sin embargo, después de tantas semanas en confinamiento en Barcelona, tomó la decisión de cambiar sus vacaciones planeadas a Croacia, por un viaje con su madre por los campos de lavanda de Benafarces, un pueblo vallisoletano de 86 habitantes.

"Nos costó mucho organizar el viaje a Croacia, pero gastarte ese dinero en salir fuera de España y que a lo mejor no puedas visitar todos los sitios que tenías planeados por las medidas de seguridad hace que no merezca la pena. Además, España tiene pueblos preciosos que no valoramos, incluso ni sabemos que existen. Por eso este año hemos decidido ir de casa rural y conocer nuestro país", explicó resignada la joven.

Pero así como Cascán, el 70% de los españoles planea viajar estas vacaciones a entornos rurales o hacer turismo de interior, según el Estudio del turismo rural poscovid-19, publicado a mediados de junio por el portal especializado EscapadaRural.com.

De hecho, el 52% de los encuestados (de un total de unos 10,000 viajeros y 1,500 propietarios de hoteles) afirma que la llegada del coronavirus ha frenado sus planes de salir al extranjero para viajar por España.

Paseos al aire libre, nueva tendencia para viajeros

Aunque el turismo se verá afectado por el coronavirus, para Luis Chico, presidente de la Asociación Vallisoletana de Turismo Rural, ve como una tendencia llena de posibilidades el turismo rural, mismo que tiene muchas otras alternativas que ofrecer al resto de viajeros.





"La gente tiene miedo a viajar a zonas concurridas. Por eso está decantándose por los pueblos: pueden ir en coche sin salir de su provincia y son zonas verdes con poco tránsito que les permiten estar más tranquilos ante posibles contagios", explicó Chico.

Y prueba de ello es Campo y Lumbre, la casa rural que dirige y donde también se hospeda Cascán, pues en las últimas semanas se ha llenado de inquilinos de entre 20 y 30 años.

"Las medidas sanitarias se han convertido en la primera exigencia, y los espacios naturales que ofrecen estas zonas son un plus que los visitantes perciben como beneficioso para su salud. Mucha gente ha estado cuatro meses confinada en un piso y necesita tranquilidad en zonas al aire libre", matizó Chico.

En tanto, los especialistas en turismo como en logística apuntan a que el crecimiento turístico en las zonas rurales puede ser un motor que dinamice zonas despobladas y anime a muchos emprendedores a crear nuevos negocios en pueblos que tienen más posibilidades turísticas.

(María José Pardo)