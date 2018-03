FUERTE RESISTENCIA

Trump aplazaría imposición de arancel al acero: NYT

El Presidente de EU ha encontrado rechazo a su medida hasta en su propio partido, como lo ha dejado claro el legislador republicano Paul Ryan

REDACCIÓN 06/03/2018 08:12 a.m.

El presidente de EU, Donald Trump (Especial)

Ante las intensas presiones desatadas, se espera un aplazamiento para la presentación formal del plan de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio hasta la próxima semana, el cual fue planteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lee también en La Silla Rota: Pena de muerte a narcotraficantes: Donald Trump

De acuerdo a diversos funcionarios citados por el diario The New York Times, la Casa Blanca estaba ideando formas de suavizar el efecto de las medidas sobre socios comerciales importantes, esto a pesar de que Trump aseguró que no se retractará de su plan.

El anuncio de Trump ha causado fuertes rechazos en su propio partido, como puede verse con Paul Ryan, el republicano más poderoso en la Cámara de Representantes.

Una portavoz de Ryan advirtió al Presidente de EU que no avance con este plan arancelario que desataría una guerra comercial mundial.

"El presidente de la Cámara Baja espera que el Mandatario vuelva a sopesar las consecuencias no intencionales de esta idea y mire hacia otros enfoques hacia adelante", dijo la vocera Ashlee Strong.

LEA TAMBIEN Trump anuncia aranceles de 25% al acero y del 10% al aluminio Donald Trump, afirmó hoy que la próxima semana firmará aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10 % a las de aluminio de algunos países

"Estamos extremadamente preocupados por las consecuencias de una guerra comercial y estamos urgiendo a la Casa Blanca a no avanzar con el plan. La nueva Ley de reforma fiscal ha impulsado la economía y ciertamente no queremos poner en peligro tales ganancias", agregó.

A su vez, la consultora Trade Partnership consideró que esta medida podría traer la pérdida de hasta 146 mil empleos; asimismo, prevé que el arancel de 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio causará el aumento de precio de materiales en EU.

Un funcionario de la Casa Blanca, citado por el NYT, apuntó que Trump ha escuchado a todas las partes en este tema, pero se mantiene firme en su anuncio.

Agregó que el mandatario norteamericano está consciente de los argumentos en contra, por lo que se declaró abierto a realizar una maniobra para reducir el alcance y los efectos de los aranceles, aunque busca evitar la percepción de que cederá al respecto.

LEA TAMBIEN A sector automotriz de EU también le inquietan aranceles de Trump Economistas dicen que en lugar de aumentar el empleo, destruirán más plazas laborales estadunidenses de las que crearán

lrc