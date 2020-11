El plan de Joe Biden para recuperar el poderío de EU: Financial Times

LONDRES.- En enero pasado, el ahora presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden publicó un artículo titulado "Por qué Estados Unidos debe liderar de nuevo".

El ensayo de Biden para las relaciones exteriores lamenta que la administración Trump abdicó del liderazgo estadunidense. Por ello, el demócrata promete que "su agenda de política exterior ubicará a Estados Unidos de nuevo en la cabecera de la mesa".

De acuerdo con Financial Times, es mucho más fácil para el presidente electo hablar de restablecer el liderazgo estadunidense que en realidad cumplirlo.

Sin embargo, Estados Unidos ya no es la nación más poderosa del mundo y quizás unirse nuevamente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el acuerdo climático de París, no lo colocaran a la cabecera del país más poderoso. El costo de participar en negociaciones internacionales tal vez sea comprometerse a resultados que no son populares en Washington. No está claro si los políticos y los votantes están dispuestos a aceptar eso.

Tras las llegada de Donald Trump al gobierno en 2016, afirmó que los gobiernos internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) ya no funcionaban para ellos. Habían sido engañados y los "globalistas" empobrecieron a los estadunidenses.

Esa tensión sin resolver pasa por el enfoque Biden a los asuntos internacionales. En su artículo sobre Relaciones Exteriores, asegura que "Estados Unidos debe liderar al mundo" en materia del cambio climático y promete que va a convocar a una cumbre de los principales emisores de carbono del mundo, uno de ellos China. Aunque es poco probable que Pekín acepte dócilmente presentarse en una cumbre convocada por Estados Unidos, en la que el presidente electo promete fijar compromisos exigibles que reducirán las emisiones.

Sin embargo, China y muchos otros países, insistirán en que el único foro adecuado para las negociaciones sobre el clima son las conversaciones patrocinadas por la ONU. Afortunadamente para la administración Biden, la próxima conferencia sobre el clima de la ONU, estará presidida por un país amigo, Reino Unido. Aún así, la promesa del presidente electo de compromisos exigibles sobre la reducción de emisiones tal vez no pueda lograrse, sobre todo por el mismo Estados Unidos. Sus socios negociadores sabrán que es probable que el Congreso tenga la última palabra sobre cualquier promesa.

Con los republicanos que probablemente mantendrán el control del Senado, Biden tendrá dificultades para cumplir.

Problemas similares amenazan con poner trabas al nuevo mandato de Biden, sin embargo el demócrata promete resistir la peligrosa inclinación a escala mundial hacia el proteccionismo.

La solución de Biden es su promesa de que los líderes laborales y ambientales estarán en la mesa desde el comienzo de cualquier futura negociación comercial. Pero eso podría desacelerar el progreso hacia nuevos acuerdos comerciales.

Por ello, el énfasis de Biden en trabajar con aliados, en lugar de enfrentarlos y maltratarlos como hizo Trump, es claramente una buena idea.