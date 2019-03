Al menos 3 similitudes entre los accidentes de dos Boeing 737 MAX

REDACCIÓN 14/03/2019 03:20 p.m.

Este jueves, llegaron a manos de la Agencia de Investigación y Análisis de la Seguridad en la Aviación Civil (BEA) las cajas negras del avión siniestrado este fin de semana en Etiopía, el segundo Boeing 737 MAX 8 que se ve envuelto en el desplome de la unidad a minutos de haber despegado.

El País informó que pese a que la BEA ha referido que una primera lectura de los registros de las cajas negras tomará varias semanas de trabajo, se ha adelantado que existen similitudes en el accidente de este domingo y el ocurrido en octubre de 2018 en Indonesia.

Cede Boeing y baja del aire a todos sus aviones 737 MAX

Entre las semejanzas se encuentran la trayectoria que tanto el avión de la Ethiopian Airlines como el de la flota Lion Air siguieron antes de impactar el suelo; además de una falta de experiencia de los pilotos con el modelo y; la muerte del total de ocupantes en ambos accidentes.

345 víctimas mortales entre los dos: 157 en el avión de etíope y 188 en el indonesio.

LO QUE FALLÓ

Marc Garneau, ministro canadiense de Transporte, explicó en conferencia de prensa que la trayectoria de los aviones sugería un forcejeo entre la nave y los pilotos. Ello debido a una desestabilización provocada por la mezcla entre el tamaño del nuevo motor acoplado en el modelo 737 MAX 8 de Boeing y la falla en el sensor que da asistencia para normalizar la postura del avión.

Se trata del sistema MCAS, el cual tiene la función de nivelar al avión en el caso de que el ángulo de ataque (entre el ala de la nave y el flujo del aire) sea demasiado inclinado.

Al no funcionar el sensor, se vuelve compleja la conducción, lo que se observa en la posible lucha que los pilotos tuvieron que enfrentar con la nave.

¿Qué países y qué aerolíneas dejan sin volar al 737 MAX 8?

(Fuente: El País)

De acuerdo con un capitán de American Airlines, es común que los aviones de corto recorrido como el B737 sean muy susceptibles a turbulencias, lo que produce variaciones en la trayectoria de vuelo.

Explica que la nueva variante en el diseño del Boeing obligó a los pilotos de la aerolínea a capacitarse en el manejo del avión, en condiciones de viento lateral.

Garneau fue quien dio aviso a la Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos (FAA por siglas en inglés) luego de las similitudes detectadas en las trayectorias de impacto, en virtud de que es dicho organismo es quien certifica el uso de los aviones comercializados por el fabricante Boeing.

No obstante, ha dicho con seguridad que las causas de los accidentes no son factores externos. "No sabemos por qué el avión se comporta de esa manera y eso es lo que se debe determinar", puntualizó el canadiense.

LEA TAMBIEN Los 10 accidentes aéreos más trágicos de la última década Un recuento a propósito del accidente de este domingo en Etiopía, en el que perdieron la vida 157 personas

LEA TAMBIEN Los cielos mexicanos tampoco verán volar al Boeing 737 MAX México se suma a la medida implementada por diversos países del mundo, luego de que el pasado fin de semana se registrara el desplome de una de estas unidades que volaba para la aerolínea más importante de Etiopía

djh