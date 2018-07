"POR LOS DEMÁS"

Así funcionaba el fideicomiso de Morena

El esquema del financiamiento paralelo le valió la multa de 197 millones de pesos

ESTÉFANA MURILLO 18/07/2018 10:01 p.m.

Surgió como una causa benéfica para apoyar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, sin embargo, 10 meses después de su creación la autoridad electoral determinó que el fideicomiso "Por los demás", instituido por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue un esquema de financiamiento ilícito que derivó en una multa al instituto político de 197 millones de pesos, la tercera más alta impuesta a un partido.

Después de dos meses y medio de investigaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador incurrió en un "ilícito complejo" al crear fuera de los lineamientos autorizados un fideicomiso al cual ingresaron 78 millones de pesos en aportaciones vía cheques de caja, transferencias electrónicas y depósitos en efectivo. También se registraron aportacioes de personas morales, lo cual está prohibido en la legislación de partidos.

Los recursos estarían dirigidos a damnificados de los dos sismos registrados en septiembre del año pasado, sin embargo de lo recaudado Morena no ha acreditado su uso y destino final.

La sanción impuesta asciende a 250% del monto involucrado, 197 millones 46 mil 413 pesos, pues de acuerdo con el INE además de cometer fraude, el partido marrón violó la ley al constituir un fideicomiso fuera de las disposiciones legales; aceptar aportaciones de entes prohibidos; allegarse de recursos de origen no identificado; omitir el reporte de ingresos y egresos; así como al no notificar a la autoridad electoral sobre la apertura de la cuenta número 73803 en el banco Afirme donde se suscribió el contrato de fideicomiso.









CREACIÓN DEL FIDEICOMISO

El 25 de septiembre, a cinco días de que el hoy virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció su creación, Morena constituyó el fideicomiso "Por los demás" en la cuenta número 73803 del banco Afirme, que tendría como fin administrar fondos orientados a la ayuda de damnificados.

Al mismo tiempo se constituyó un comité técnico, integrado por Austreberta Maldonado Gallegos, Julio Scheder Ibarra, Laura Esquivel Valdés, Pedro Miguel Arce Montoya, Maria de Jesús Rodríguez y Bernardo Batiz, el cual estuvo a cargo de definir e implementar las reglas para determinar los sujetos de apoyo, así como instruir la entrega de recursos económicos.

Las investigaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE permitieron determinar que el fideicomiso no era un instrumento privado, ajeno a Morena, pues incluso el domicilio fiscal de éste corresponde al del partido político.

Los máximos órganos de decisión del fideicomiso, que tomaron las decisiones y autorizaron la entrada y salida de los recursos, guardan una estrecha relación con el partido político y de los 58 fideicomitentes adherentes que integran el fideicomiso y quienes realizaron aportaciones al mismo, 47 son diputados y 3 senadores.

Destacan en la lista las ciudadanas María de los Dolores Padierna Luna y Layda Elena Sansores San Román, quienes, si bien, ostentan un cargo legislativo por otro partido político en este momento; en el presente Proceso Electoral concurrente 2017-2018 son candidatas por el partido político MORENA. La primera al cargo de Diputada Federal de mayoría relativa y, la segunda, como Alcaldesa por la demarcación Álvaro Obregón.

DEPÓSITOS ATÍPICOS

La información provista por las autoridades financieras y fiscales permitió identificar que en su operación el fideicomiso realizó una serie de conductas atípicas.

Entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, ingresaron 2 mil 155 aportaciones por un monto total de 78 millones 818 mil 566. De este monto el 56% de los recursos recibidos en el fideicomiso, 44.4 millones de pesos, ingresaron a través de depósitos en efectivo que de acuerdo con la normatividad electoral y según las cláusulas del contrato del fideicomiso, debieron rechazarse.

En un periodo de siete días, comprendido del 26 al 29 de diciembre del 2017 y los días 23, 27 y 28 de marzo del 2018, se realizaron depósitos que suman la cantidad de 19 millones 736 mil 222 pesos lo que representa el 44.44% de la totalidad de los recursos en efectivo que se recibieron en el fideicomiso.

Los movimientos se concentraron en 16 sucursales del Banco Afirme en el centro del país identificadas como Arcos, CN Gobierno D.F., Gobierno D.F., Insurgentes, Izazaga, Iztapalapa, Metepec, Pericoapa, Plaza de la República, San Ángel, Satélite, Tecnoparque, Tlanepantla, Toluca, Toluca Centro y Vallejo.

Las aportaciones en efectivo que ingresaron en el fideicomiso, además, se realizaron bajo un patrón atípico y poco convencional que presumen un modus operandi en el que un grupo pequeño de personas realizan las operaciones bancarias de forma secuencial y con diferencia mínima de segundos.

En un video proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se observa que 3 mujeres y 6 hombres ingresaron a la sucursal y entregan a dos cajeros recursos en efectivo (se aprecia en el video que son billetes que forman una fajilla). En total se realizan 28 depósitos, por 50 mil pesos cada uno.

Lo anterior, evidencia que se implementó un sistema en el que cada uno de los sujetos se formaba en la fila, pasaba generalmente con el mismo cajero, efectuaba el depósito en efectivo y salía de la sucursal, para posteriormente volver a ingresar al local y formarse nuevamente con la intención de llevar a cabo un segundo y hasta tercer depósito.

En esquemas similares de operación y durante sólo 4 días (del 26 al 29 de diciembre de 2017) ingresaron a las cuentas del fideicomiso 12.9 millones de pesos, 29% de los recursos en efectivo, en montos que van desde 25 mil pesos hasta los 200 mil pesos

El Comité Técnico reconoció diversos depósitos en efectivo y en cheques de caja en la cuenta del Fideicomiso, a pesar de que esto le estaba prohibido en términos del contrato, ya que se pactó que todas las aportaciones deberían de hacerse mediante transferencias electrónicas o por cheque.

RETIRO DEL EFECTIVO

En el expediente que discutieron los consejeros se integraron 46 cartas de instrucción en las cuales los miembros del Comité ordenaron a banca AFIRME, la entrega de 64 millones 481 mil 760 pesos, mediante cheques de caja que fueron entregados a funcionarios del partido político.

Durante las fechas de los retiros, las personas que realizaron los cobros laboran en el partido político o contendían bajo su abanderamiento por algún cargo de elección popular.

Las investigaciones no lograron determinar el destino final de los recursos. Los retiros no pudieron ser rastreados y por lo tanto no se conoce aun fehacientemente en qué fueron utilizados.

