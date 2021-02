Me los llevo en mi pensamiento y en mi corazón: Graco Ramírez

Morelos (La Silla Rota).- El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aprovechó la ceremonia de inauguración de la nueva sede del Poder Legislativo para dar un mensaje de despedida.

El Mandatario perredista recordó que en septiembre concluirá su Administración al frente del Poder Ejecutivo de Morelos.

Al hacerlo habló otra vez de los programas implementados por su gobierno, uno que destina becas a estudiantes de tercero de secundaria hasta Universidad, y el de apoyo a empresas constituidas por mujeres jefas de familia.

También dijo que en Morelos ha bajado la situación de violencia.

“Hemos pasado periodos difíciles en Morelos, hemos pasado periodos de violencia, de delincuencia, de imágenes que no quisiéramos volver a ver de personas colgadas en postes o en puentes, no quisiéramos volver a esa realidad terrible, violenta que vivía Morelos y por eso nosotros tenemos que entender que hoy más que nunca hay que reconocer los procesos e ir para adelante consolidándolos y no ir para atrás porque lo construido aquí está y las evidencias todos las tenemos".

Hemos ido superando juntos esta situación difícil y adversa que implica la inseguridad y sobre todo nuestra vecindad que lamentablemente sigue llena de violencia con nuestros queridos amigos de Guerrero, con los cuales compartimos una parte importante de nuestra frontera”, expresó.

Ramírez también habló del proceso de reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo.

Informó que a través del programa implementado por su gobierno “Unidos por Morelos”, se reconstruirán 2 mil viviendas dañadas, aunque familias damnificadas acusan que a cinco meses del terremoto no han recibido el apoyo prometido.

Al respecto el gobernador pidió a la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto depositar los recursos destinados a las familias damnificadas a través del Fonden y evitar con ello retrasos en los pagos.

“Estamos comprometidos en la reconstrucción de más de 2 mil casas bajo el programa Unidos por Morelos, estamos solicitándole al Fonden que puntualmente deposite en Bansefi el dinero para que los que acreditaron Fonden, que vamos a respaldar a las y los morelenses, no vamos a estar respaldando a nadie más, por eso ratificamos y respaldamos la exigencia de que haya depósitos plenamente en Bansefi de las personas que fueron acreditadas ya en Fonden con daño total o daño parcial”, dijo.

Casi al final de su discurso Graco comenzó a despedirse de los morelenses.

Siempre estaré reconocido de todas y todos”, dijo. “Me los llevo en mi pensamiento y en mi corazón”.

Dijo además que confía en la decisión que tomarán las y los morelenses al elegir a quien ocupe el Poder Ejecutivo en su lugar.

“Expresarles que próximamente en septiembre dejaremos nuestra responsabilidad en el Ejecutivo del Estado, yo confío plenamente en la decisión de que habrán de tomar todas y todos los morelenses en la próxima elección, nuestra obligación es hacer respetar la ley, respetarla el Gobierno y respetarla todos, ésa es la obligación que tenemos.

“Hoy nos podemos sentir orgullosos de ser morelenses, nos podemos sentir orgullosos de nuestras nuevas plazas, de nuestros nuevos espacios, de nuestras carreteras, de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema de salud, estamos orgullosos de la historia de Morelos, pero mucho más orgullosos de la gente de Morelos”, expresó.

