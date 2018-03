ELECCIONES 2018

Elecciones en riesgo en Morelos por falta de recursos, denuncian

A 90 días de la jornada electoral, el órgano electoral no cuenta con los recursos necesarios para la contratación de los capacitadores y otros gastos básicos

HÉCTOR GONZÁLEZ / CORRESPONSAL 29/03/2018 06:10 p.m.

El proceso electoral en Morelos está en riesgo porque el gobierno de Morelos se ha negado a otorgar una ampliación presupuestal

Morelos (La Silla Rota).- El proceso electoral en Morelos está en riesgo porque el gobierno de Morelos se ha negado a otorgar una ampliación presupuestal de 176.2 millones de pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), acusaron autoridades de ese organismo y dirigentes de partidos políticos.

A 90 días de la jornada electoral del 1 de julio el órgano electoral estatal no cuenta con los recursos necesarios para la contratación de los capacitadores, asistentes electorales locales, ni para el cumplimiento con el INE respecto del convenio general y del conteo rápido en la elección de gobernador.

Tampoco cuenta con el presupuesto necesario para la capacitación de consejeros y consejeras distritales y municipales, la organización de los debates de los candidatos a gobernador, a diputados y a las presidencias municipales ni la organización del voto de los morelenses en el extranjero.

"El financiamiento público a los candidatos independientes, la promoción de la participación ciudadana, todas estas actividades fundamentales que se tienen que realizar para que las y los ciudadanos morelenses puedan emitir su voto en un ambiente de paz el próximo 1 de julio", expresó en conferencia de prensa Ana Isabel León Trueba, consejera presidenta del Impepac.

León Trueba estuvo acompañada por los dirigentes estatales de los partidos Nueva Alianza (Panal), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Humanista (PH), Encuentro Social (PES), Movimiento Ciudadano y del Trabajo (PT).

La consejera presidenta del Impepac dijo que a pesar de insistirle al Ejecutivo estatal, ni el Secretario de Hacienda, ni el de Gobierno han atendido la petición del organismo electoral para organizar mesas en las que se aborde el tema presupuestal.

"Eso se lo hemos pedido al Secretario de Hacienda no una, muchas veces, lo mismo que al Secretario de Gobierno, poder sentarnos en mesas de trabajo para decir con toda precisión el dinero que necesitamos, en qué momento lo necesitamos, bueno, esto no ha sucedido y es una petición que hago al gobierno del estado

Queremos sentarnos con la Secretaría de Hacienda para que podamos, con toda precisión, decir cuánto dinero necesitamos y en qué momento lo necesitamos porque no pueden estar entregando el dinero a cuentagotas", dijo.

Ante periodistas, algunos dirigentes de partidos políticos calificaron como "tibia" la postura del Impepac pues se ha negado a denunciar ante la Fepade la falta de recursos.

"Yo creo que sí hay tibieza", dijo Jesús Escamilla, diputado local y presidente del Partido Humanista. "A este señor lo tenemos que denunciar los partidos, por ejemplo, el Partido Humanista está que rasca por denunciarlo".

"Y la otra, a este señor los que tienen la facultad de denunciarlo legalmente es el Impepac, y no es porque quiera pelear con él, si tampoco nosotros queremos pelear con el gobernador, queremos una elección limpia, transparente, tranquila, pero si no hay de otra, pues aunque no quieran pelear está de por medio la seguridad y la continuación del Impepac".

Otros dirigentes partidistas acusaron que Graco Ramírez asfixia financieramente al órgano electoral para facilitar una elección de estado en la que gane su hijastro Rodrigo Gayosso, quien compita por la Gubernatura abanderado por los partidos de la Revolución Democrática y el Socialdemócrata.

"Tenemos que encontrar con nuestros abogados para que se tipifique ese delito y se pueda denunciar este lamentable hecho que está dando, Acción Nacional pone el respaldo porque no podemosĀ poner en riesgo la vida democrática del Estado de Morelos", dijo Juan Carlos Martínez Terrazas, presidente estatal del PAN.

"Lo que se está intentando es fraguar una elección de estado, así actúan y es evidente, no solo porque está participando su hijastro, sino porque están en riesgo muchas muchas cosas para esta familia real, por eso nosotros nos sumamos al esfuerzo del Impapac con toda la confianza que esto requiere, apoyamos esta intención de diálogo, pero también pedimos de favor que el siguiente paso sea el caso de la denuncia si no hubiese respuesta", dijo José Luis Gómez Borbolla, dirigente del Partido Encuentro Social (PES).

A pesar de las peticiones de los partidos políticos de denunciar al Ejecutivo estatal, la presidenta del órgano electoral dijo que esperará la respuesta del Gobierno de Graco Ramírez a la petición.

"Vamos a esperar cual es la respuesta que da el Gobierno del estado a esta pronunciamiento conjunto entre el Impepac y los presidentes de los partidos políticos. Nosotros creemos que va a haber una respuesta pronta, ojalá y sea así.

La posición del Impepac no es tibia, la posición del Impepac es clara, lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, este proceso electoral requiere recursos, es una posición firme y es un a posición clara, no es una posición de confrontación, el Impepac no se confronta con ninguna autoridad, el Impepac pide a las autoridades competentes que cumpla cada quien con sus responsabilidades", respondió la consejera presidenta.

