Esto dijeron los mexicanos tras vencer a Corea del Sur

La selección mexicana logró su segunda victoria dentro del Campeonato Mundial Rusia 2018, tras vencer 2-1 a Corea del Sur y eliminarlos de la competencia, y luego de ello esto fue lo señalado por algunos de los integrantes del equipo azteca.

Andrés Guardado, sin temor a nadie

El capitán mexicano, Andrés Guardado, aseguró que el equipo está unido y consiente de los retos que aún les esperan, por lo que no existe exceso de confianza, pero tampoco temor.

"Queremos ganar el grupo. Eso sería algo histórico para nosotros. Conseguir nueve puntos en un Mundial significaría que estaríamos haciendo algo diferente. Realmente, no tememos a nadie. Ojalá los aficionados se empapen de la mentalidad que tenemos en el grupo de no temerle a nadie, sin pecar de arrogantes. El objetivo no es pasar de grupo, queremos ir más allá y hasta que no lo consigamos no nos relajaremos".

“Chucky” Lozano, irradia felicidad

El mexicano Hirving Lozano se mostró "muy feliz" por el interés mostrado por el Real Madrid y Barcelona, aunque matizó que ahora está centrado en la Copa Mundial.

"Ha sido muy positivo lograr dos triunfos en el mundial y con eso, la verdad, que estoy muy feliz de que salgan nombres muy importantes de equipos (que tienen interés) hacia mí”.

Juan Carlos Osorio, pide tranquilidad

El seleccionador de México aseguró que hay que mantener "la humildad intacta" tras derrotar a Corea del Sur (2-1) y poner un pie en los octavos de final del Mundial.

"No podemos caer en la bulliciosa victoria. Por el contrario, debemos mantener la humildad intacta y preparar el próximo duelo como si fuera el último. Considero que tuvimos un muy buen juego. Y logramos un muy buen triunfo. Prestamos igual de atención o más aún (a Corea del Sur) que a la planificación ante Alemania".

Guillermo Ochoa, quiere llegar al final

El portero de México, Guillermo Ochoa, aseguró que la selección azteca tiene el objetivo de quedarse "hasta el último día del Mundial".

"Nuestra idea es quedarnos hasta el último día del Mundial. No va a ser fácil, pero hay que seguir ilusionados, creyendo y luchando por ello. Hoy también era un partido clave. Estamos muy contentos con el resultado, ya que un partido en una copa del mundo nunca es sencillo. Sabíamos que con seis puntos casi nos colocábamos en octavos de final. Pero hay que seguir paso a paso con humildad y tranquilidad".

jc