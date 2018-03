ELECCIONES EN CDMX

¿Quién es el candidato con más estudios a la jefatura de Gobierno?

De los siete candidatos que competirán por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, solo una cuenta con un doctorado

Redacción La Silla Rota 26/03/2018 03:48 a.m.

Claudia Sheinbaum / Alejandra Barrales / Mikel Arriola. (Foto: tomada de la web)

De los siete candidatos que competirán por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena, es quien tiene más títulos académicos registrados en México, incluso a nivel doctorado, de acuerdo con la página de cédulas profesionales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El aspirante del PRI, Mikel Arriola, asegura tener dos maestrías en el extranjero. Pero en la base de datos de la SEP, que muestra los grados obtenidos en México, aparece sólo su título de licenciatura.

Con respecto a la candidata de Nueva Alianza, Purificación Carpinteyro, quien afirma haber realizado una maestría fuera del país, en la SEP no aparece siquiera su título de licenciatura. Se puede dar el caso de que haya obtenido el grado, pero no haya tramitado su cédula profesional.

Según la página https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action, después de Sheinbaum la candidata con más títulos es la del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mariana Boy Tamborrell, con dos.

La candidata de la coalición "Por la Ciudad de México al Frente", Alejandra Barrales, cuenta con un título de licenciatura en esa base de datos oficial. Sin embargo, de acuerdo con la página web del Senado, tiene otro grado académico: la maestría en Ciencias Políticas por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), pero no aparece en la página oficial de cédulas profesionales.

Del aspirante del Partido Humanista, Marco Rascón Córdova, en una semblanza enviada por su equipo se menciona que es originario de Naco, Sonora, "se gradúo en la calle, los barrios y los mercados".

Respecto a la precandidata independiente, Lorena Osornio Elizondo, tampoco tiene cédula profesional alguna, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública.

LOS TITULADOS

La exsecretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal y ex jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, tiene licenciatura en Física y maestría en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuenta con un tercer título, el de doctorado en Ingeniería, también por la UNAM, de acuerdo con la página de cédulas profesionales.

Por su parte, la candidata de la coalición "Por la Ciudad de México al Frente", Alejandra Barrales Magdaleno, tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Mexicana (Unimex).

Según la página del Senado, la exsenadora Barrales cuenta con dos diplomados, uno de Recursos Humanos en el ITAM, y otro en Administración Pública en el Claustro de Sor Juana. Por los diplomados no se extienden cédulas profesionales. Y, como se mencionó líneas arriba, afirma haber realizado una maestría en el INAP.

En el caso del abanderado del PRI, Mikel Arriola, es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac. En su biografía aparece que cuenta con dos maestrías, una en Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Sciences, de Inglaterra, y otra en Derecho por la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Por ser títulos obtenidos en el extranjero, no están registrados en la página de la SEP.

Con respecto a la candidata del PVEM, Mariana Boy Tamborrell, exencargada del área de medio ambiente del Comité Ejecutivo Nacional del Verde, es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac de Xalapa, Veracruz.

Además, la también exsubsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuenta con una especialidad en Administración Pública por la Universidad Anáhuac; ambos títulos aparecen registrados en la página de la SEP.

La exdiputada por el Partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteyro, informó al Sistema de Información Legislativa (SIL) que es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Sin embargo, en la búsqueda realizada por La Silla Rota en la página de cédulas profesionales dicho dato no aparece, incluso cuando se buscó con su nombre completo: Esperanza Purificación Carpinteyro Calderón.

En la página del SIL se lee que además tiene una maestría por la Harvard Law School, en Cambridge, Massachussets, en Estados Unidos.





