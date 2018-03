HABLANDO DE PATRIMONIO

¿Cuántas propiedades tienen los candidatos a la CDMX?

Sheinbaum y Barrales son las únicas candidatas que han presentado de manera voluntaria su declaración patrimonial, de intereses y fiscal en la plataforma 3de3

SHARENI GUZMÁN 18/03/2018 08:11 p.m.

Candidatos a Jefe de Gobierno de la capital. (Foto tomada de la web).

A un poco más de una semana que inicien las campañas en la Ciudad de México, solo tres de los siete candidatos a la Jefatura de Gobierno han hecho pública su declaración patrimonial.

Sheinbaum y Barrales son las únicas candidatas que hasta el momento han presentado de manera voluntaria su declaración patrimonial, de intereses y fiscal en la plataforma 3de3, iniciativa del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.

La información del aspirante del PRI, Mikel Arriola se puede consultar en el portal del Registro de Servidores Públicos DeclaraNet, un sitio que aglutina los datos curriculares, así como la declaración patrimonial de los funcionarios que están obligados a transparentar sus propiedades. El candidato priísta la presentó cuando era titular del IMSS.

En DeclaraNet también se encuentran los datos de Purificación Carpinteyro, abanderada de Nueva Alianza, de cuando fue subsecretaria de Comunicaciones y Transportes en 2011. Sin embargo no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.

De Marco Rascón, aspirante del Partido Humanista; Mariana Boy Tamborell del PVEM y Lorena Osornio, candidata independiente no se puede saber cuántas propiedades tienen ni cuál es su declaración fiscal, debido a que no han publicado sus datos en el portal 3de3.

La Silla Rota presenta cuántos departamentos, casas, terrenos, inversiones y dinero tienen los candidatos que buscarán gobernar a la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum

La candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno ha tenido pocos cargos en la administración pública. A la par se ha desarrollado como académica e investigadora de la UNAM. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue secretaria de Medio Ambiente.

Como investigadora de tiempo completo de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores percibía un ingreso de 900 mil pesos al año. Sin embargo, pidió licencia como investigadora para contender como candidata a la jefatura de gobierno, por lo que en este momento no recibe ese sueldo.

De 2015 a 2017, Sheinbaum Pardo fue jefa delegacional de Tlalpan con un salario de 131 mil 734 pesos al mes. En diciembre de 2017 pidió licencia para iniciar la ´carrera´ hacia el gobierno de la ciudad.

De acuerdo a su declaración patrimonial que presentó como candidata a la delegación, Sheinbaum Pardo es propietaria de un departamento de 90 metros cuadrados en Coyoacán. Fue adquirido por medio de un crédito en 1999 con valor de 400 mil pesos. También es copropietaria de otro departamento, en Coyoacán de 80 metros cuadrados. Éste tiene un valor de un millón 800 mil pesos y fue adquirido en 2009-2010 a través de una herencia y un crédito.

Su cónyuge tiene una casa en Tlalpan y su hijo una casa en Cuernavaca, Morelos, la cual fue adquirida entre 2002 y 2005.

En automóviles reportó tener dos, un Tsuru de 2008 y un Aveo de 2012 con valor de entre 120 y 125 mil pesos.

La ex delegada de Tlalpan declaró tener objetos, ya sea joyas, obras de arte, colecciones, entre otros, con un valor de 100 mil pesos. Tiene una cuenta bancaria con un saldo de entre 100 mil y 500 mil pesos.

Alejandra Barrales

Sus cargos más recientes son el de presidenta nacional del PRD, Senadora y secretaria de Educación Pública de la Ciudad de México. Como funcionaria capitalina en abril de 2016 presentó al Imco su declaración 3 de 3. Sin embargo, en marzo de 2017 actualizó su declaración patrimonial, luego de una polémica por un departamento en Miami.

Barrales Magdaleno aclaró que la empresa Albama Transportes S.A de C.V es la "tenedora de las acciones de la empresa Maxba Development, INC y ésta compañía cuenta dentro de su activo fijo con un departamento en Florida, Estados Unidos con un valor de 14 millones 355 mil pesos.

En 2016, la ex senadora declaró un ingreso neto anual por 12 millones 430 mil 671 pesos. De los cuales, un millón 431 mil 660 son por su sueldo de Senadora y secretaria de Educación; un millón 331 mil 324 son por actividad financiera y nueve millones 667 mil 687 pesos por otras actividades, que pueden ser ingresos por arrendamientos, regalías o donaciones, entre otros.

La candidata del Frente reportó en su declaración patrimonial ser propietaria de dos departamentos, uno en la Ciudad de México con valor de un millón 300 mil pesos y otro en Acapulco, Guerrero de ocho millones 132 mil pesos. Un terrero en Estado de México valuado en dos millones y una casa en la CDMX de 13 millones 300 mil pesos.

Informó tener tres cuentas bancarias entre 100 mil y 500 mil pesos y ser inversionista en la empresa Albama Transportes. Tiene una acción mayor a los 500 mil pesos.

Mikel Arriola

De 2016 a diciembre de 2017, Mikel Arriola fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Antes, de 2011 al 2016 fue titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Se ha desarrollado en la administración pública desde 2002.

El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno presentó su declaración patrimonial a través del portal Declaranet, de la Secretaría de la Función Pública. La última actualización fue el 7 de diciembre de 2017, día que renunció para contender por la ciudad.

De acuerdo con los datos proporcionados por el ex funcionario federal no cuenta con ninguna propiedad bien inmueble. Tiene un automóvil, marca Audi con valor de 200 mil pesos.

La semana pasada Arriola Peñalosa cuestionó las propiedades de Alejandra Barrales y dijo que la candidata del Frente debe de explicar cómo las adquirió. Comentó que en 16 años él no ha podido comprar una casa y que vive en un departamento de su suegro.

"(Barrales) me gana tres a cero en inmuebles. Ahí si me gana.. En inmuebles me declaro derrotado", expresó.

No tiene inmuebles, pero si inversiones. Según sus datos patrimoniales cuenta con una cuenta de 914 mil 78 pesos por "seguro de separación individualizado" y una bancaria por 4 millones 820 mil 869.

