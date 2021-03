Para evitar contagios covid, cerrará santuario de Chalma; misas serán virtuales

TOLIUCA.-Los días jueves, viernes y sábado santos correspondientes a la semana mayor de Semana Santa, no habrá actos religiosos presenciales en el Santuario del Señor de Chalma, ubicado entre los municipios de Ocuilan y Malinalco, con la finalidad de evitar un nuevo rebrote de la pandemia covid-19, sin embargo, las celebraciones se podrán seguir a través de las redes sociales del propio recinto católico.

"Para lugares que sabemos que no vamos a poder tener el control de la gente, como Chalma, como los santuarios religiosos, esos se van a cerrar, sí, definitivamente, porque ya vimos que le dices a la gente y tendríamos que armar ahí toda una estrategia con la Guardia Nacional y la policía del estado, que nos ayuden, pero si la gente se aglomera cuesta mucho trabajo, entonces, la idea y el acuerdo es que viernes y sábado estén cerrados", puntualizó María Marcela González Salas y Petricioli, secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México.

La Rectoría del templo informó que en la iglesia del Señor de Chalma no habrá actos presenciales, como misas o lavatorio de pies, en tanto, el Jueves Santo a las 18:00 horas, se transmitirá en redes sociales la misa de la Institución y a la misma hora serán los oficios divinos del Viernes Santo, mientras que para el Sábado de Gloria, "la misa de gloria la tendremos a las siete de la noche y el domingo también a las siete de la noche, misa de resurrección, así es que hermanos tienen esta información para quienes nos siguen desde sus hogares, pues nos acompañen en esta Semana Santa a través de estas celebraciones que son las que nos unen recordando el memorial del Señor Jesús".

A inicios de mes, las autoridades locales, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil estatal y local, así como el Obispo de la Diócesis de Tenancingo, Raúl Gómez González y representantes de los padres Agustinos, afirmaron que para esta semana mayor de Semana Santa quedaría abierto el Santuario, pues hay la necesidad de reactivar la economía, tanto de Ocuilan como la de Malinalco, por lo que se habrían que cuidar las medidas sanitarias y el aforo al templo se mantendría al 30 por ciento conforme lo establece el color naranja del semáforo epidemiológico y no se permitiría el comercio informal en el atrio ni sus alrededores de la iglesia para evitar aglomeraciones.

Y así se dejó ver en recientes fechas, de que al inicio del atrio se instaló un arco sanitizador, posteriormente, en la entrada se ofrecía a los visitantes un poco de gel anti bacterial y solo se podía permanecer cinco minutos en el santo recinto orando o rezando al Señor de Chalma.

Mientras que en el atrio y sus alrededores no se observaba comercio ambulante, por lo que había la esperanza de recibir en el transcurso de la Cuaresma, hasta un millón de creyentes católicos, como antes de la pandemia, sin embargo, la decisión del gobierno del Estado de México ha sido que el Santuario del Señor de Chalma estará cerrado el fin de semana venidero.

El Santuario del Señor de Chalma es el tercer más visitado del país, pues en primer lugar está la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México y la iglesia de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco.

Acentuó González Salas y Petricioli, que si llegase una tercer "ola" de la pandemia, difícilmente los hoteles y restaurantes y demás prestadores de servicios podrán volver a reabrir.

"Porque sí, hay la amenaza de que si esto vuelve a salirse de las manos se vuelve a cerrar todo y creo que mucho de los hoteles y restaurantes ya de un tercer cierre ya no podrían salir. Están muy conscientes que sino nos ayudan y vuelve a haber un rebrote que obligue a cerrar, no van a tener la capacidad lamentablemente de recuperarse, entonces, son los más conscientes. Cuando estuvieron cerrados restaurantes, hoteles, centros comerciales, museos, cinetecas y los conciertos, la pandemia creció exponencialmente, entonces, no es de nosotros, sino son las familias que no han entendido que esto es serio", culpó la funcionaria.

María Marcela González Salas y Petricioli, secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, insistió que son las reuniones familiares las que representan mayor riesgo de contagio a la pandemia y en cuanto a los puntos turísticos más afectados ha sido la zona de Teotihuacán, pues la falta de visitantes a las Pirámides del Sol y de la Luna ha sido muy notoria, mientras que el turismo se ha mantenido en Valle de Bravo y Malinalco, debido a que mucha gente cuenta con casas o renta casas para vacacionar o disfrutar de un fin de semana.

TAMBIÉN ESTARÁN CERRADAS

Las zonas arqueológicas de Teotihuacán, la de San Miguel Ixtapan, en Tejupilco, la de Teotenango, en Tenango del Valle, Huamango, en Acambay, Tlalpizahuac, en Ixtapaluca y la de Malinalco.

"Hoy, quienes ya lo entendieron son los artesanos, saben que si ellos empiezan a aglomerarse y a buscarle vender se puede volver a cerrar y saben que es en serio volver a cerrar y no queremos por nada", finalizo la Secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México.





