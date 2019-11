Los extraños mensajes de Juan Carlos, ex CEO de Amazon y acusado de feminicidio

Abril Pérez Sagaón fue asesinada de dos balazos frente a sus hijos cuando circulaba por Circuito Interior, los familiares de Abril señalaron a su ex esposo Juan Carlos García como el autor intelectual del asesinato, Juan Carlos es ex CEO de Amazon México y ex director de Elektra.

LEE MÁS: Procesaron al asesino de mi hermana por narco y no por feminicidio

Un amigo de Juan Carlos declaró que la pelea con su esposa inició por una supuesta infidelidad por parte de Abril, a partir de esto dos extraños mensajes encontrados en la cuenta de Twitter del ex CEO llamaron la atención.

En estas dos publicaciones, el presunto feminicida acusa a su esposa Abril y al supuesto amante de esta de haberlo matado.

En uno de los mensajes el empresario lo acompañó de una imagen con su supuesta sangre, mientras que en el segundo aparece un celular también ensangrentado.

Asimismo, un internauta llamado Ruben Jaff, que se identificó como un amigo cercano del ejecutivo, escribió un "hilo" en Twitter para denunciar el supuesto asesinato de su amigo, y pidiendo que "el mundo se entere de este atroz acto".

No obstante, el supuesto amigo posteriormente compartió una captura de pantalla de una plática con el ejecutivo que le asegura no murió, pero sí recibió una herida por arma punzocortante en el pulmón, por lo que se encontraba en mal estado.

Por su parte, la hija de ambos expresó "Mi mamá fue asesinada el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, después de haber luchado contra la violencia infligida por mi papá durante muchos años de su vida".

Mi mamá fue asesinada el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, después de haber luchado contra la violencia infligida por mi papá durante muchos años de su vida.



Hagan esto viral, es hora de la justicia#lavozdeabril #NiUnaMas https://t.co/8eio2ijPpv — ana c (@anacecygarciap) November 28, 2019

vmff