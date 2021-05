Estas son las 40 personas que siguen hospitalizadas tras accidente del Metro

Cuarenta personas continúan hospitalizadas tras el accidente ocurrido en la Línea 12 del Metro el pasado lunes que ha dejado como saldo a 25 personas fallecidas.

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México consultada en el sitio https://hospitalizadosmetro.cdmx.gob.mx/public/hospitalizados_metro.xhtml , con corte a las 9 horas, 52 personas han sido dadas de alta de hospitales de la capital.

Además, en el sitio se informó que hay 5 personas reportadas en Locatel aún sin localizar y 25 personas ubicadas por Locatel.

El sitio de hospitalizados fue dado de alta luego del accidente sucedido entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Metro, con el objetivo de conusltar la información de personas hospitalizadas, fallecidas, no localizadas y ubicadas en su domicilio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Revelan nuevo video del momento en que se desploma tren en L12 del Metro

Ahí se informa que si la persona que se busca no llegara a estar en dicha lista, se debe comunicar al Locatel, al teléfono 55 56 58 1111.

PERMANECEN 4 HERIDOS GRAVES CON PRONOSTICO RESERVADO

La Silla Rota dio a conocer este miércoles que 4 de los lesionados que siguen hospitalizados por el desplome en la Línea 12 del Metro se encuentran muy graves, de acuerdo con Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Ocampo detalló que han identificado particularmente cuatro lesionados que son los que consideran con estado reservado debido a su gravedad, los cuales están internados en el Sanatorio Durango, el Hospital Roma, el Hospital General de Xoco y el Hospital General de Balbuena.

Sobre las denuncias de familiares de que no han operado a los heridos porque no hay materiales en los hospitales, el funcionario dijo que en algunos casos sí se han requerido insumos adicionales porque son especializados, no porque haya desabasto y aseguró que en todos los casos serán entregados, al participar en la Mesa de opinión EL HERALDO DE MÉXICO Y LA SILLA ROTA.

Respecto a los lesionados, el funcionario también aseguró que han mantenido contacto con las familias y que están tratando de agilizar el proceso de indemnización con la aseguradora. Añadió que en el caso de que alguna de las víctimas quede con alguna secuela que le inhabilite hacer sus actividades, además del seguro institucional se le atenderá a través de programas sociales.

cmo