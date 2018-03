CUESTIONADA

Designación de comisionados al InfoDF, a contrarreloj

Temen que las posiciones se vicien bajo un esquema de "cuotas y cuates" de los partidos

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 26/03/2018 04:36 a.m.

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. (Foto: tomada de la web)

El proceso de sustitución de comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF) entró en una etapa a contrarreloj, debido a que el plazo para elegirlos por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) vence el 31 de marzo, y aún no hay una lista de candidatos mejor evaluados de los 75 aspirantes que se presentaron al proceso de selección, y que ya fueron entrevistados.

En caso de no hacerse la elección en el plazo legal, entonces los actuales comisionados deberán permanecer en sus cargos en tanto se resuelve la designación, explicó a La Silla Rota el diputado local de Morena, Alfonso Suárez del Real.

El legislador reconoció que no hay convocatoria para que se reúna la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de la que él mismo es integrante, y así presentar un dictamen que sea discutido y votado por el Pleno el miércoles 28, por lo que ve difícil que haya nuevos comisionados para el 31 de marzo, ya que después vienen los Días Santos.

Consideró que en caso de permanecer los actuales comisionados, significará que buscan que quienes integren el instituto sean personajes bajo un esquema de "cuotas y cuates" de los partidos.

Por su parte Mary Carmen Nava Polina, de la organización Visión Legislativa y una de las 75 candidatas a ocupar uno de los cargos, reconoció que el proceso se ha caracterizado por tener "etapas entorpecidas", por lo que pidió que se den a conocer con cuáles criterios se harán las designaciones, con transparencia y se bajó requisito de elegir los mejores perfiles.

CONTROVERSIA

El proceso inició el 21 de diciembre pasado cuando la comisión de Gobierno abrió el registro para los interesados en ser candidatos, y puso como plazo para inscribirse el 12 de enero. Se inscribieron 67 aspirantes y la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, vencido el plazo de inscripción, comenzó a entrevistar a los interesados.

El 24 de enero la Comisión de Gobierno abrió un nuevo plazo bajo el argumento de que por sólo haberse inscrito 19 mujeres de 67 candidatos, no había equidad.

El acuerdo fue objetado por 130 organizaciones sociales que pidieron sólo tomar en cuenta a los primeros 67 por principios de legalidad y de equidad. Así lo expresaron en una carta pública, fechada el 26 de enero, a la Comisión presidida por el perredista Leonel Luna.

"Es importante mencionar que al proceso se integraron 19 (mujeres), por lo que el argumento sobre la acción afirmativa que posibilita la inclusión de las mujeres a espacios públicos, es una irregularidad sin sustento que genera sospechas sobre la intención de integrar nuevas cuotas partidistas", publicaron.

Agregaron más irregularidades dentro del proceso, como que apenas recibidas las candidaturas, iniciaron las entrevistas sin considerar previamente la publicación de los documentos entregados en el micrositio del tema "que debe alojarse" en la página de internet de la ALDF.

También reprocharon no considerar a académicos, sociedad civil y a otros actores dentro del proceso, además de que el micrositio mostró algunos documentos cuando el proceso de entrevistas ya había iniciado, sin que los periodistas y la sociedad civil tuvieran oportunidad de revisar los perfiles, así como señalar en tiempo real la idoneidad a la que debían suscribirse los y las candidatas.

Pidieron a la comisión de Gobierno respetar las funciones de la Comisión de Transparencia; dotar al proceso del principio de seguridad jurídica; garantizar que el proceso de integración del Pleno del InfoDf se dote de cabalidad de los principios que promueve como transparencia, la máxima publicidad, certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, además de asegurar que en la integración del Instituto se privilegie la capacidad y trayectoria de las mujeres participantes en igualdad de condiciones respecto al otro sexo.

A dicha carta se agregó que la organización Artículo 19 informará el 7 de febrero que había presentado un amparo por las irregularidades del proceso de designación del InfoDF.

SIN LISTA DEPURADA

A la nueva inscripción se sumaron ocho mujeres y el 30 de enero concluyó el proceso de entrevistas de todos los aspirantes, cuando el presidente de la Comisión de Transparencia, Ernesto Sánchez Rodríguez prometió que en dos semanas estaría listo el dictamen para ser presentado y votado ante el Pleno.

Pero el dictamen aún no está listo. Primero se adujo que no se presentó porque era receso y la Diputación Permanente no podía votarlo, relató el morenista Alfonso Suárez del Real.

Actualmente no hay aún una lista depurada, reconoció. La Silla Rota buscó al presidente de la comisión, pero hasta el momento Ernesto Sánchez Rodríguez no ha respondido.

Respecto a la posibilidad de que los nuevos comisionados queden designados por medio de cuotas y que sean cuates de partidos, Nava Polina deseó que no sea así.

La rendición de cuentas está muy atrasada en la Ciudad de México y ya debemos estar a la vanguardia. No puede ser que la ALDF no se adecúe a la apertura de decisiones como aparece en la Constitución de la Ciudad de México", concluyó.

