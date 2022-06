"Cuando escuché la cifra, no lo dudé": así recluta el narco a niños en Edomex

"Cuando tenía doce años, un vecino me preguntó: ´¿Quieres ganar dinero?´, yo le dije que sí, ¿quién no iba a querer dinero? ´Bueno, pues tienes que matar a alguien´, ¡ah, canijo!, al principio no quería, pero cuando me dijo la cifra, 30 mil pesos, no lo dudé".