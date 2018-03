POLÉMICA

Construcción del NAIM confronta a actores políticos

Las declaraciones de AMLO de promover amparos para frenar nuevos contratos al NAIM, provocó que varios actores políticos increparan al tabasqueño

REDACCIÓN 23/03/2018 03:42 a.m.

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). (Tomada de la web)

Luego de las declaraciones del candidato de Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador de que analiza que se promover amparos para frenar nuevos contratos que pueda asignar el gobierno federal al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), varios actores políticos, incluyendo a los titulares de algunas dependencias federales, le respondieron al tabasqueño.

"Se va a proceder para presentar amparos, que no se sigan entregando estos contratos a mediano y largo plazo comprometiendo el presupuesto del gobierno federal, ni en el caso del aeropuerto ni en el caso también de las entregas de las costas de Yucatán y de Quintana Roo para la explotación petrolera, y otros asuntos", destacó AMLO luego reunirse con empresarios del Consejo de la Comunicación, y agregó que será el ingeniero Javier Jiménez Espriú, y la ex ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero sus propuestas para Comunicaciones y Transportes, así como de Gobernación, respectivamente, los encargados de trabajar dichos amparos.

El abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia" también propuso reubicar el NAICM en la Base Militar de Santa Lucía para que opere al mismo tiempo con el AICM.

Mover NAIM a Santa Lucía, inviable, dice Gobernación

Por todo ello, el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez Hernández, aseguró que es inviable que el actual aeropuerto y la base militar de Santa Lucía puedan operar al mismo tiempo: "Esta es una propuesta que los mismo expertos a nivel internacional califican como inviable", dijo en conferencia de prensa en Los Pinos.

Sánchez respondió que la determinación de dónde construir el NAIM no fue tomada como ocurrencia, sino con base en los estudios de expertos a nivel internacional.

Cabe señalar que en lo que va del proceso electoral, es la primera vez que el gobierno federal responde a una propuesta de alguno de los candidatos que buscarán la silla presidencial el próximo 1 de julio.

Amparos de AMLO, absurdos: Meade

A su vez, José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y candidato presidencial del PRI, aseguró que las propuestas de su contrincante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, "me parece un contrasentido, me parece absurdo, me parece que atenta contra la seguridad política. Parece que no va a llegar a ningún lado y no solamente en los amparos, sino en la elección".

El candidato del PRI aseguró que "estamos viendo lo que implica cancelar la posibilidad de que 450 mil personas tengan un empleo, el riesgo que implica para las cuentas que ya están trabajando, el riesgo que implica como visión del país que no tengamos en el área metropolitana un aeropuerto".

Junto con senadores de la República hacemos supervisión de avance de obras del @Nvoaeropuertomx, tanto en su fase de proyecto técnico constructivo, como en la obra física que está en marcha en estos momentos. pic.twitter.com/rkSJoCV5Hd — Gerardo Ruiz Esparza (@gruizesp) 14 de marzo de 2018

En días pasados, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza dijo que la cancelación del aeropuerto sería, prácticamente, inviable y traería efectos catastróficos.

Hay una inversión ya muy importante de casi 150 mil millones de pesos contratados con 300 empresas mexicanas; 7 mil 500 millones de dólares de bonos verdes que están financiando la obra, porque es autofinanciable, es una obra que se paga ella misma", afirmó su titular Gerardo Ruiz Esparza.

De la misma forma, argumentó que lo dicho por AMLO causaría una desestabilización del sistema financiero de México. "Una posible cancelación de las obras, para trasladarlas a la base militar de Santa Lucía, es jurídicamente inviable, ya que las empresas que han invertido seguramente van a demandar la falta de compromisos del gobierno mexicano sobre los contratos, y seguramente van a ganar esas demandas".

AIM es urgente para la ciudad, asegura Miguel Ángel Mancera

El proyecto del aeropuerto es un proyecto indispensable, es un proyecto pues urgente para la ciudad", dijo en conferencia de prensa, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera

"A mí me pareció un punto importante esto del aeropuerto, hay que tener cuidado, es un proyecto muy avanzado, tiene una inversión altísima en este momento, estamos hablando de miles y miles de millones que ya se han invertido en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México", añadió.

Mancera dijo que hay que considerar los estudios que determinaron la posición del aeropuerto que se está construyendo, pues implica conocer orografía, velocidad del viento, rutas aéreas ya existentes.

