Caso Mobike, entre descontento vecinal, robos y regulación

REDACCIÓN 03/10/2018 09:15 p.m.

En los últimos meses, Mobike ha tenido gran presencia en la Ciudad de México. Sin embargo, esta empresa de renta de bicicletas está en el ojo del huracán por la proliferación de bicicletas en algunos puntos de la capital y de las quejas vecinales que han ocasionado.

¿En qué consiste Mobike?

De acuerdo con su sitio web, Mobike ofrece "un medio de transporte accesible de uso compartido para realizar recorridos urbanos cortos en un área determinada, de manera práctica" en la que se paga una cuota de 49 pesos al mes y no tienen anclaje o cicloestaciones.

La plataforma, de origen chino y fundada en 2016, fue comprada en abril de este año por 2 mil 700 millones de dólares por Meituan Dianping, el proveedor más grande de China de servicios a pedido por internet ha aumentado a pasos agigantados el número de bicicletas.

Inicialmente, el polígono en el que estaba permitido usar estas bicicletas era en Polanco, sin embargo, en seis meses el servicio de la plataforma se amplió a la zona centro, específicamente en las colonias Juárez, Roma, Condesa y Nápoles.

Mayo:

Octubre:

Sin embargo, el crecimiento de la plataforma en tan poco tiempo trajo consigo dos problemas principales: robos y quejas vecinales por la falta de regulación de parte del Gobierno capitalino.

Los robos

En mayo de este año, La Silla Rota publicó sobre el robo de las bicicletas de Mobike en la Ciudad de México.

Este problema, fue destacado como uno de los principales que aquejaba a la startup en México que en aquel momento tenía dos meses de haber iniciado su programa piloto en la capital.

Debido a que la aplicación permite desbloquear las bicicletas, los usuarios las guardaban en su domicilio e incluso las pintaban, como sucedía con Ecobici.

Oye @MobikeMX tengo una mugre suscripción anual y ya van varios días que no he podido usar su servicio porque NO hay bicicletas. NO hacen reembolso, NO aumentan el perímetro ni las bicis, ¿Qué procede? #Mobike — EliteTTf?d? ???? l Aspen Realm (@EliteTTfede) 25 de mayo de 2018

Agradecemos a la @SSP_CDMX en @gamadero y a @PGJDF_CDMX por su colaboración, recuperando nuestras Mobikes usando nuestra tecnología. Juntos lograremos que todos nuestros Mobikers sigan rodando en una ciudad más segura. #Mobikehunters #RuedaConMobike ?????????? pic.twitter.com/oVZYD0Fm3n — Mobike Mexico (@MobikeMX) 26 de mayo de 2018

Las quejas vecinales

En los últimos meses, con el crecimiento del polígono en el que opera Mobike fue notorio el número de bicicletas en las colonias Hipódromo, Juárez, Roma y Condesa por lo que las quejas de los vecinos de la zona aumentaron.

Algunas de las principales quejas de los vecinos tanto en redes sociales como ante las autoridades capitalinas, es que las bicicletas "operan en total anarquía" obstruyendo entradas para automóviles, rampas para personas con sillas de ruedas y la obstrucción de jardineras, incluso.

Porque destruir áreas verdes para poner bicicletas de un negocio sin orden , ni respeto al espacio público y peatón. #FueraMovibike pic.twitter.com/ZoaMqmb12V — Giovanna Zacarías (@lazacarias) 3 de octubre de 2018

Supuestamente se habían autorizado 2000 bicicletas para la "prueba piloto" y el número de serie de ésta es 4355. ¿Ya acabó la simulación de "prueba piloto" y ya pueden operar con 5000 bicis? @amievajoserra eva @SEDEMA_CDMX @CDMX_Semovi @AGUCDMX ¿A quién quieren engañar? pic.twitter.com/3Z2bE0QJTT — Residentes Hipódromo (@ARHipodromo) 3 de octubre de 2018

Y las sillas de rueda, las cartillas, la personas que necesitan alguna ayuda para caminar? Donde la dejan? Donde están los permisos???? O esto es otra como todo lo que se comieron de las mordidas regalando calles a los restaurantes. Tampoco podemos caminar allí pic.twitter.com/V9Zq26mj0F — RG Urdapilleta (@RGUrdapilleta) 4 de octubre de 2018

¿Quién habrá aportado por lo menos el millón de dólares con el que @Mobike ha invadido banquetas, rampas para minusválidos, entradas del metro, parques y camellones, comprando autoridades para que les valga gorro las quejas ciudadanas? @amievajoserra @SEDEMA_CDMX @CDMX_Semovi pic.twitter.com/MR7jAsV0ez — Rafael Guarneros (@Rafaguarneros) 3 de octubre de 2018

Durante una conferencia de prensa realizada en septiembre, los vecinos de Juárez, Hipódromo, Condesa y Roma destacaron que falta regulación por parte del Gobierno de la Ciudad de México, pues el desorden ha causado problemas a los vecinos de dicha colonia.

Asimismo, los vecinos destacaron que su inconformidad se debe al desorden con el que Mobike ocupa el espacio público ya que el sistema es "sin anclaje" y sin puntos de estacionamiento, contrario a Ecobici.

La respuesta de las autoridades

Posteriormente, el jefe de Gobierno Kosé Ramón Amieva señaló que no se permitirá que haya anarquía en su forma de prestar el servicio.

El día de ayer (11 de septiembre) se reunió el secretario de Movilidad con representantes de estas empresas: Mobike y V-Bike. Lo que nosotros queremos es establecer que no estamos en contra de que se preste un servicio que ayuda a la movilidad, lo que sí queremos es que se ponga orden y que no se establezcan la manera anárquica las bicicletas, ni afecten el tránsito de las personas, ni afecten el tránsito de los vehículos o pongan en algún esquema de inseguridad", dijo Amieva.

Sin embargo, hasta la fecha no existe ninguna contraprestación que Mobike pague al gobierno.

Al mismo tiempo, la empresa ha señalado que hay disposición de cooperar con el Gobierno capitalino a crear infraestructura ciclista, como vías exclusivas, biciestacionamientos y generar señalética en la vía pública para que los usuarios puedan identificar los lugares en donde deben y no deben dejar las unidades. Esto con el fin de disminuir las quejas vecinales.

fmma

LEA TAMBIEN ¿Usas Ecobici? Estas estaciones estarán suspendidas El sistema de bicicletas públicas anunció que ocho cicloestaciones estarán fuera de servicio hasta nuevo aviso

LEA TAMBIEN Scooters, nuevo medio de transporte que invade la ciudad Se trata de alternativas que ofrecen transporte eléctrico mediante aplicaciones de renta en distintos circuitos de la Ciudad de México