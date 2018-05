Robo de bicicletas en CDMX pone en aprietos a app Mobike

REDACCIÓN 30/05/2018 08:30 p.m.

En la Ciudad de México, el uso de plataformas para compartir bicicletas se ha potenciado desde EcoBici. Sin embargo, una de las nuevas plataformas que llegaron recientemente a la Ciudad de México, Mobike, ha sido víctima de la delincuencia puesto que el robo de estas bicicletas se ha potenciado.

Mobike ofrece un medio de transporte accesible de uso compartido para realizar recorridos urbanos cortos en un área determinada, de manera práctica y pagando una cuota al mes.

De acuerdo con una entrevista realizada por Forbes al director de asuntos corporativos de Mobike en México, Armando Reyes, el robo de las bicicletas es uno de los principales problemas que aqueja a la startup que tiene dos meses de haber iniciado su programa piloto en Ciudad de México.

Desde que las bicicletas Mobike comentaron a operar en la capital, la demanda de este medio de transporte entre 60% y 70% cada semana.

Sin embargo, el programa piloto de Mobike únicamente contempla el polígono de Polanco para circular. Sin embargo, debido a la demanda de usuarios de Mobike en la aplicación ha desencadenado un problema de oferta.

Poco a poco, los usuarios de Mobike comenzaron a reclamar vía Twitter la ausencia de las bicicletas.

Oye @MobikeMX tengo una mugre suscripción anual y ya van varios días que no he podido usar su servicio porque NO hay bicicletas. NO hacen reembolso, NO aumentan el perímetro ni las bicis, ¿Qué procede? #Mobike