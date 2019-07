Anuncios espectaculares, con los días contados en CDMX: Sheinbaum

Tú consultas en la Secretaría respecto a los espectaculares y sólo reciben el cobro de derechos de los del corredor de Revolución, el resto donde existen espectaculares no se pagan derechos, bajo el argumento de que no están regulares. Sin embargo, de alguna u otra forma los reasignan, si están en este proceso, te quito de este lugar porque ya no es posible pero te voy a poner en este otro, hay una contradicción de la autoridad. Eso genera incertidumbre a ellos como ramo y a nosotros nos ha propiciado una cantidad de basura enorme en el paisaje urbano", concluyó.