2018, la elección de mujeres en la CDMX

Por ley, en los próximos comicios se tendrá que elegir a 33 diputadas locales, ocho alcaldesas y 83 concejalas, para lograr equidad en los cargos públicos

SHARENII GUZMÁN 08/03/2018 05:31 a.m.

Este 2018 será el año de una elección histórica para las mujeres en la Ciudad de México. Por primera ocasión habrá un gran número de candidatas para lograr equidad en los cargos públicos pues por ley, el próximo 1 de julio se tendrá que elegir a 33 diputadas locales, ocho alcaldesas y 83 concejalas, es decir, la mitad de los cargos en disputa. Y todo parece indicar que la futura gobernante de la capital de la República será una mujer.

Al ser abordada sobre el papel de la mujer en la política, la precandidata de Morena a la jefatura delegacional, Claudia Sheinbaum consideró que muchas veces las mujeres tienen que hacer doble de esfuerzo para poder ser aceptadas en distintos ámbitos, porque en general todavía hay discriminación.

Por su parte, la candidata de Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, reconoce que en diferentes momentos de su vida a padecido discriminación pero aseguró que cada vez hay un número mayor de alcaldesas que a nivel mundial "están confirmando que las mujeres sabemos y podemos hacer buenos gobiernos".

La Constitución de la Ciudad de México, la cual ya entró en vigor en el tema electoral, establece el principio de equidad de género, no solo en la postulación de candidaturas, sino en la ocupación de cargos de elección popular. También contempla y sanciona la violencia política de género.

Debido a que todavía hay partidos que no postulan a sus candidatos y otros todavía deben hacer ajustes para cumplir la paridad de género, hasta el momento hay registradas 108 mujeres que buscan un cargo de elección popular, ya sea para jefa de Gobierno, alcaldesa o alguna curul en el legislativo local y federal. En esta cifra todavía no se contemplan a las aspirantes a concejales.

Son cuatro candidatas a la Jefatura de Gobierno; 24 para alcaldías y 80 aspirantes mujeres al Congreso local, así como a la Cámara de Diputados y Senado. Estos registros son de Morena, PRI y la coalición "Por la CDMX al Frente", integrada por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Mientras que el PVEM, Partido Humanista y Nueva Alianza faltan por definir a la mayoría de sus aspirantes.

Para la Jefatura de Gobierno se perfilan, hasta el momento, cuatro mujeres. Morena postuló a la ex jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum; el Frente a la ex senadora y ex dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales; Nueva Alianza irá con la ex diputada federal del PRD, Purificación Carpinteyro y posiblemente como independiente, Lorena Osornio, nuera de la líder de ambulantes Alejandra Barrios. Ella alcanzó las firmas de apoyo ciudadano pero todavía falta que el Instituto Electoral de la ciudad (IECM) las valide.

Podría haber una quinta mujer que dispute la jefatura de gobierno. El Partido Verde Ecologista de México en la CDMX (PVEM) anunció que analiza postular a su propio candidato y que podría surgir de entre dos personajes: la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi, y el ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo.

Para las alcaldías, Morena ya tiene definidos a sus 16 precandidatos, de los cuales ocho son mujeres. El PRI tiene a cinco aspirantes únicas y le falta por definir en cuatro demarcaciones. "Por la CDMX al Frente" ha postulado a siete mujeres: PRD a cinco, PAN a una y MC a una.

Durante su Consejo Estatal, el sol azteca determinó que Iztacalco quedaría reservada y la candidatura sería definida antes del 31 de marzo, fecha que empiezan las campañas. El presidente del PRD en la ciudad, Raúl Flores señaló a La Silla Rota que se perfila que se postule a una mujer externa, esto para cubrir la cuota de género. De confirmarse, el Frente iría con ocho candidatas a alcaldías.

En el Congreso de la CDMX, Morena aún no define los aspirantes a los 33 distritos electorales locales. Para la diputación federal relativa a la capital este partido eligió a 13 por mayoría relativa y a una por representación proporcional. Al Senado, una.

De acuerdo con el convenio del Frente, PRD definió candidatos en 13 distritos electorales locales, de los cuales cinco son mujeres y van por el principio de mayoría relativa, y cuatro plurinominales. Para la Cámara de Diputados, aprobó a ocho aspirantes y una para el Senado. El PAN postuló a 10 mujeres para conformar el primer Congreso de la CDMX y cuatro para legisladoras federales.

El PRI ya tiene definidos a 11 aspirantes únicas para una diputación local, 20 a legislatura federal y dos al Senado. Tanto para el Congreso de la CDMX como para la Cámara Baja este partido le apuesta a cuadros jóvenes femeniles.

Luego de las elecciones locales de 2015, las mujeres lograron pocos puestos en la ciudad. Cuatro mujeres fueron electas como jefas delegacionales: Álvaro Obregón, Tlalpan, Miguel Hidalgo e Iztapalapa, y 30 diputadas locales de 66 curules de la Asamblea Legislativa.

Datos históricos de la participación de la mujer en la política

La Ciudad de México solo ha tenido a una jefa de gobierno en calidad de interina y fue Rosario Robles del PRD, luego que Cuauhtémoc Cárdenas se separara del cargo para buscar la Presidencia en el 2000. Sin embargo, los capitalinos no han elegido por voto directo a una mujer para que los gobierne.

En los 92 años del México actual, el país solo ha tenido a seis gobernadoras por elección popular, cinco del PRI: Griselda Álvarez en Colima: Beatriz Paredes en Tlaxcala; Dulce María Sauri e Ivonne Ortega en Yucatán, y Claudia Pavlovich en Sonora; del PRD, Amalia García en Zacatecas.

Según las encuestas, por primera vez la Ciudad de México podrá tener a su primera jefa de gobierno electa. Claudia Sheinbaum de Morena y Alejandra Barrales de la coalición "Por la CDMX al Frente" son las punteras.

"Hay mucho por hacer en la CDMX en materia de género"

La precandidata de Morena a la jefatura delegacional, Claudia Sheinbaum consideró que muchas veces las mujeres tienen que hacer el doble de esfuerzo para poder ser aceptadas en distintos ámbitos, porque en general todavía hay discriminación.

He tenido la oportunidad de tener un desarrollo académico y también en el espacio público. He salido adelante con los distintos problemas. En todos lados hay dificultad. Normalmente se visualiza a los hombres para poder ocupar ciertos cargos. Eso ha disminuido también por la presencia y lucha de las mujeres, así como políticas públicas de acción afirmativa, donde se obliga a que haya representación del 50 por ciento, pero sigue habiendo una visión muchas veces desde los altos cargos políticos o científicos, en donde hay discriminación a la mujer".

De manera personal, Sheinbaum Pardo no ha tenido grandes problemas de discriminación por el hecho de ser mujer, aunque, comentó a La Silla Rota, que ha tenido que abrirse paso en terrenos donde antes el hombre predominaba.

En relación a que si en la actualidad se puede hablar de igualdad en la política, la aspirante de Morena dijo que hay que ver los números. Cuántas presidentas municipales hay en el país y jefas delegacionales en la Ciudad de México.

Para mí es un tema de género, de derechos humanos y de fortalecimiento de la autonomía de la mujer en términos económicos, políticos, físicos, pero también es un tema de proyecto de ciudad y de nación. No solo es ser mujer, sino de tener un proyecto de ciudad, de defender a las mujeres como mujer y al mismo tiempo de honestidad y honradez, porque no todas las mujeres son honestas y honradas".

Para la perredista Alejandra Barrales es muy importante el papel que las mujeres han jugado y van a jugar en la ciudad en las próximas elecciones.

Hoy existe un número importante de alcaldesas que a nivel mundial están confirmando que las mujeres sabemos y podemos hacer buenos gobiernos. Eso a mí me motiva porque he sido promotora abierta, constructora del avance de las mujeres en nuestra ciudad y este avance se va a consolidar con nuestra llegada al gobierno".

En el caso de que si ha sufrido discriminación a lo largo de su carrera, Barrales Magdaleno comentó que "en muchos momentos de su vida" lo ha vivido.

Muchas veces lo he padecido pero hemos trabajado para combatirlo y hoy estoy comprometida para facilitarte la vida a las mujeres", indicó.

Paridad de género en la CDMX a partir del 1 de julio

Para la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Myriam Alarcón Reyes, aunque la Constitución local establece la paridad de género y se tendrá que aplicar a partir de estas elecciones, uno de los grandes retos del IECM es que los partidos cumplan de manera puntual esta normativa que la propia ley señala.

Los partidos tendrán que establecer la manera en la que designarán a sus candidatas para que no sean las mujeres las que representen a los distritos perdedores, una constante que se ha observado en cada elección en los últimos años",

Reiteró que el reto del IECM en estas elecciones en materia de género es lograr que los partidos posicionen a mujeres en aquellos distritos donde se vote, en realidad, por la candidata.

Las mujeres deben ser designadas para ser votadas por sus capacidades y calidades, y no para solo cumplir una cuota de género. Deben ser votadas por su profesionalismo y la entereza para asumir los cargos por los cuales los partidos las están postulando".

