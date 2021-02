Luis Carlos Nájera: el súper fiscal

El exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien logró escapar con vida de un atentado por parte de un grupo de élite del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es un funcionario reconocido con una amplia trayectoria en el ámbito de la seguridad.

Desde sus inicios, el ahora secretario de Trabajo ha estado al frente de corporaciones policíacas y secretarías encargadas de la seguridad pública.

Además, ha sido reconocido por instancias internacionales, entre ellos el Servicio Secreto de Estados Unidos.

También formarma parte de organismos en materia de desarme de aparatos explosivos y de contraterrorismo.

Luis Carlos Nájera regresó recientemente de una estancia en el extranjero; se había mantenido fuera del país, sin cargos públicos desde 2015, que dejó la Fiscalía de Jalisco.

En febrero de este año regresó a México y a Jalisco; el gobernador lo invitó a formar parte nuevamente del gabinete, pero ahora como secretario de Trabajo.

Su nombramiento fue cuestionado por algunos sectores, ya que no lo consideran como elemento para estar a cargo de esta dependencia debido a su formación en el ámbito de seguridad. Y, en ello, tienen razón.

Luis Carlos Nájera Gutiérrez tiene un perfil elevado en materia de seguridad, con reconocimientos nacionales e internacionales en el combate al crimen.

Cuenta con una licenciatura en Derecho y con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Ha sido director de Supervisión y Primer Comandante del Ayuntamiento de Guadalajara en el periodo de 1995 a 1997; director operativo de la Policía de Zapopan de 1998 a 2000; director de la Policía de Guadalajara de 2001 a 2003 y Secretario de Seguridad Pública de Guadalajara de 2004 a 2006 con Emilio González Márquez.

Una vez electo gobernador Emilio González, se llevó consigo a Luis Carlos Nájera y en 2007 lo nombró secretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, cargo que tuvo hasta el 2013.

Debido a su preparación y resultados, el gobernador entrante, Aristóteles Sandoval lo mantuvo en el mismo puesto algunos meses, para después designarlo como Fiscal de Jalisco, hasta 2015.

Nájera Gutiérrez de Velasco es miembro de organizaciones internacionales expertas en contraterrorismo y desactivación de bombas, tales como la International Association of Bomb Technicians and Investigators; International Counter-Terrorism Officers Association, y la International Association of Chiefs of Police.

La Adminstración para el Control de Drogas (DEA) le entregó un reconocimiento por la creación de la primera Agencia Especializada en Atención de Denuncias Ciudadanas, con la que se combate la distribución de drogas y el narcomenudeo.

Sólo una polémica mancha su trayectoria, la represión por parte de policías municipales contra estudiantes el 29 de mayo del 2004 durante la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) que se realizó en Guadalajara.

Luis Carlos Nájera era secretario de Seguridad Pública de la capital jalisciense.

Este funcionario es el primero en escapar de un atentado de esta naturaleza, organizado por parte del CJNG contra un elemento de seguridad y un miembro del gabinete de Aristóteles Sandoval.

