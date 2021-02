Violencia y asesinatos manchan elecciones en Jalisco

Amenazas, intimidaciones y asesinatos a candidatos han marcado los casi dos meses de campaña electoral en el estado de Jalisco.

Algunos actores políticos han exigido a la autoridad más seguridad para sus candidatos; otros han alertado sobre un riesgo de que no haya jornada electoral en ciertas zonas, como en San Sebastián Teponahuaxtlán.

Incluso, otros casos de violencia como el homicidio de los tres estudiantes de cine y el enfrentamiento entre policías y sicarios en Jalostotitlán han manchado ésta contienda en el segundo estado con mayor número de cargos a elegir en este 2018.

Panista aliado de Calderón se va con AMLO

Este 1º de julio, los jaliscienses elegirán gobernador, 125 alcaldes, 39 diputados locales, 20 diputados federales y cuatro senadores.

La entidad se encuentra actualmente bajo el mando de Aristóteles Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien sería sustituido por alguno de los siete candidatos: Enrique Alfaro (MC); Miguel Castro Reynoso (PRI); Carlos Lomelí (Morena, PT, PES); Miguel Ángel Martínez (PAN); Salvador Cosío Gaona (PVEM); Carlos Orozco Santillán (PRD) y Martha Rosa Araiza Soltero (Panal).

En La Silla Rota te hacemos un recuento de los últimos hechos violentos registrados en Jalisco, los atentados contra candidatos a algún cargo de elección y los casos que han marcado el proceso electoral.

Asesinatos de candidatos

Desde finales del año pasado, con las campañas electorales en puerta, comenzaron los homicidios y atentados contra figuras políticas y precandidatos a diferentes cargos de elección.

El 9 de diciembre del 2017, el cuerpo de dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el municipio de Casimiro Castillo, fue encontrado en una bodega con una herida en el cuello, hecha por un arma punzo cortante.

Miguel Ángel García González, de 65 años era uno de los aspirantes más fuertes de dicho partido a la alcaldía del municipio, y que también fungía como director de Servicios en el Ayuntamiento.

Ese mismo mes, pero el día 24 fue asesinado Salvador Magaña Martínez, un luchador social y defensor de las playas de Costaalegre, en el municipio de La Huerta. Fue encontrado a pocos metros de su automóvil, también con heridas de arma punzocortante.

Mañaga Martínez era un personaje activo dentro de Movimiento Ciudadano (MC) y días antes había denunciado, por medio de un video, un presunto desvío de despensas del DIF a la sede del PRI en La Huerta.

El diputado local Saúl Galindo Plazola y coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue interceptado por hombres armados cuando conducía a su rancho en Tomatlán, acompañado de su hijo menor de edad, el 28 de diciembre por la mañana.

Galindo Plazola se había registrado días antes como precandidato a la alcaldía de Tomatlán, por el PRD.

Ya en este año, en plenas campañas electorales, otro comando armado atentó contra Juan Carlos Andrade Magaña cuando regresaba de un velorio en Michoacán.

Era alcalde de Jilotlán de los Dolores, pero había solicitado licencia para buscar reelegirse en el cargo, por Movimiento Ciudadano.

Atentados y amenazas contra aspirantes

No solo han sido asesinados candidatos y aspirantes a distintos cargos, sino que también han sufrido atentados en su contra y han recibido amenazas de muerte.

El 13 de mayo por la madrugada, el equipo de Moisés Anaya, candidato a la alcaldía de Chapala por MC fue agredido a balazos cuando viajaban en un automóvil con insignias del candidato y del partido. De ellos, tres jóvenes resultaron heridos con arma de fuego.

Esa misma noche, el domicilio de candidato también recibió impactos de bala y pedradas. Los autores dejaron también una manta, con amenazas para el candidato.

Moisés Anaya responsabilizó a su contrincante, el abanderado del PRI a la alcaldía de Chapala, Javier Degollado González, quien es alcalde con licencia y busca reelección.

Por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo Almaguer Ramírez, el exfiscal y candidato a la presidencia municipal de Guadalajara también fue blanco de amenazas de muerte, las cuales fueron denunciadas ante la Fiscalía de Jalisco.

También, el candidato independiente al Senado de la República, Pedro Kumamoto denunció una serie de amenazas en su contra, con mensajes donde le advertían que atentaría con su vida.

“He escuchado que hasta nos van a matar. Y aquí estamos, no tenemos precio no tenemos vínculos con poderosos, vamos a señalar cada acto de corrupción que veamos. Si algo le pasa a mis compañeros, si algo me pasa a mí, los que hoy promueven la violencia tendrán que pagar las consecuencias”, dijo en uno de sus discursos.

Ante estos hechos, Guillermo Medrano, dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco llamó a las autoridades a garantizar la seguridad de los candidatos en este proceso electoral, quienes han sido el blanco de la violencia.

Este lunes, el también exiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien es secretario de Trabajo en la administración de Aristóteles Sandoval fue atacado por hombres armados cuando ingresaba a un restaurante en la avenida Chapultepec.

Los reportes señalan que resultó ileso, pero murieron tres de sus escoltas y otros tres civiles; sin especificar si se trata de comensales o sicarios.

Violencia en Jalostotitlán

Otro de los puntos clave es el incremento de la violencia en el estado, con más de 300 muertes en lo que va del año. Las disputas entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y células delictivas de grupos antagónicos han derramado, así como los enfrentamientos entre sicarios y elementos de la policía.

El pasado 1º de abril, se suscitó un enfrentamiento a balazos entre hombres armados y elementos de la Policía Municipal de Jalostotitlán donde se repercutieron más de mil casquillos, de acuerdo con las autoridades.

El intercambio de balas duró aproximadamente una hora, y fue por la madrugada, en pleno centro de la ciudad. En este enfrentamiento murieron 7 sicarios y un elemento de la policía municipal.

Días antes, el 27 de marzo dos agentes habían sido atacados por hombres armados; uno recibió dos impactos de bala en la espalda y el otro con herida en uno de sus brazos.

De igual manera, hace cinco días se reportó la desaparición de seis policías en Jalostotitlán, quienes nunca llegaron a sus casas después de terminar su turno.

Finalmente, los elementos fueron encontrados a salvo, por elementos de seguridad de Jalisco.

Conflictos en el norte de Jalisco

Habitantes del municipio de San Sebastián Teponahuaxtlán, ubicado al norte de Jalisco mantienen un conflicto con pobladores de Huajimic, Nayarit, por la posesión de unas tierras. Los jaliscienses aseguran que los nayaritas han invadido, ‘de manera silenciosa’ bajo el cobijo de ‘hauchicoleros’, quienes les permitieron pastar su ganado en estos terrenos.

Incluso, los habitantes San Sebastián Teponahuaxtlán han ganado juicios para que se les pague una indemnización por sus tierras tomadas, pero no han tenido respuesta, ni de las autoridades.

Por esta razón, mantienen un bloqueo en la comunidad donde no se permite el paso de autoridades electorales ni candidatos hasta que no se resuelva su conflicto. Esto conforme a un acuerdo al que llegaron el pasado 27 de abril en una asamblea de pobladores.

“La comunidad de San Sebastián decidió el 29 de abril en asamblea general no permitir el proceso electoral mientras el gobierno federal y local no intervengan con recursos y conciliación para que puedan recuperar sus tierras. Además, se suspendieron clases y servicios médicos”, cita la resolutiva.

Serían 7 mil votos los que se perderían, de no lograrse la instalación de las casillas electorales. Este caso ya es analizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ya que quienes impiden el paso podrían cometer delitos electorales.

Asesinato de estudiantes de cine

El 19 de marzo, un grupo de estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) fueron interceptados por un grupo de hombres armados que se identificaron como elementos de la Fiscalía. Los sujetos se llevaron a tres de ellos: Javier Salomón Aceves; Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ávalos.

La búsqueda fue intensa por parte de las autoridades y la exigencia de la sociedad civil en las calles, también. Finalmente, el 24 de abril las autoridades dieron a conocer que los tres jóvenes habían sido asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido.

Este caso cimbró al gobierno de Aristóteles Sandoval y también provocó que algunos candidatos suspendieran sus actividades proselitistas para mostrar respeto a los familiares de los estudiantes.

Los aspirantes de Movimiento Ciudadano y el candidato a la gubernatura, Enrique Alfaro anunciaron tres días de luto y la suspensión de eventos de campaña.

Algunos más, de otros partidos políticos también anunciaron un momento de respeto para los familiares y amigos de los tres jóvenes.

De acuerdo con cifras del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C., desde enero del 2008 hasta diciembre del 2017 se reportaron un total de 22 mil 415 personas como desaparecidas.

mvf