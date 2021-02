Los del Cisen me espían desde hace muchos años: AMLO

Andrés Manuel López Obrador acusó “a los del Cisen” de hacerse pasar por reporteros para infiltrarse en sus eventos, y dijo que nunca se le notificó de este seguimiento pues lo habría rechazado como lo hizo en las anteriores campañas con el Estado Mayor Presidencial.

“A mi me espían porque es espionaje no es inteligencia, me espían desde hace muchos años y ahora todos los días están los del Cisen, incluso se meten a nuestras reuniones, graban todo, se hacen pasar de periodistas o de Morena, son del periódico ‘Bucareli News’ ¿saben cuál es ese periódico verdad? El periódico Bucareli News, o sea Gobernación, pero eso siempre es así”

Previo a reunirse en privado con el sector empresarial de Durango, el tabasqueño rechazó que en algún momento haya autorizado este seguimiento y consideró que de preguntarle, pedirá que se retiren “porque la verdad que no es para cuidar, o sea es para espiar, se les llama de otra manera, pero no quiero usar palabras ofensivas”.

Durante su gira por Hidalgo en enero, López Obrador denunció que al salir del hotel rumbo a Tezontepec de Aldama “estaban los del Cisen tomando fotografía y eso sucede desde hace mucho tiempo”.

