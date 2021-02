Liberan a exsecretario de Transporte de Gabino Cué

OAXACA, Oaxaca. - El exsecretario de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara salió libre la noche de este martes luego de permanecer 8 meses en prisión señalado del delito de tráfico de concesiones cuando fungió en el cargo.

Junto con Moreno Alcántara quedó en libertad el exdirector jurídico de la misma dependencia, Antonio Carrasco Velásquez tras ganar un amparo otorgado por el juez segundo de distrito, por lo que ahora tendrán que presentarse de manera mensual a firmar.

Los exfuncionarios en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo fueron detenidos en noviembre del 2017 al ser acusados del delito tráfico de unas 500 concesiones, que ocasionaron un daño patrimonial al Estado por más de 5 millones de pesos al gobierno del estado. El 28 de noviembre del 2017 fue vinculado a proceso e internado en el penal de Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino.

Con la liberación de Carlos Moreno Alcántara suman tres los ex secretarios de estado de la pasada administración acusados de desvíos de recursos que lograron beneficios para continuar su proceso en libertad. El primero en salir fue el ex secretario de Finanzas Gerardo Cajiga Estrada que fue liberado en marzo de este 2018, el segundo fue Enrique Arnaud Viñas, también ex secretario de Finanzas, quién fue liberado apenas en julio de este año.

El único que permanece preso es el ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos.

Pese a que la Fiscalía Anticprrupción y Fiscalía General de Justicia aseguraron que existían los elementos suficientes e investigaciones sólidas para mantener a los ex funcionarios presuntos responsables de los delitos señalados en la cárcel.

mvf