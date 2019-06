Las políticas con que Maduro intenta rescatar Venezuela

Aunque organizaciones internacionales han advertido sobre las cifras que por años ha acumulado la crisis en Venezuela, fue hasta este 28 de mayo que el Banco Central de la nación sudamericana anunció que en los años que Nicolás Maduro ha estado al frente del país, el Producto Interno Bruto ha disminuido alrededor de un 50%.

Dicha crisis de Venezuela ha provocado que más de tres millones de venezolanos abandonen su país natal, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

Acorde con lo reportado por BBC Mundo, aunque Maduro no lo admita, en los últimos meses se han implementado medidas orientadas a frenar la caída de la economía en Venezuela.

En la Silla rota te presentamos las tres disposiciones que ha implementado el gobierno del chavista:

CONTROL DE CAMBIO MÁS FLEXIBLE

A principios de los 80’s, Venezuela instauró un sistema de control hacia el tipo de cambio, con el fin de evitar la fuga de capitales.

Sin embargo, en mayo de este año, el Banco Central autorizó a la banca privada la apertura de mesas de cambio, con el objetivo de facilitar las transacciones de divisas entre particulares. El modelo del siglo pasado sólo contemplaba el cambio de divisas a través de subastas conocidas como Dicom.

De acuerdo con los detractores de las Dicom, las subastas facilitaban la corrupción, ya que se podría alterar artificialmente el valor del bolívar, la moneda de Venezuela.

Pese a la apertura de las divisas, expertos mencionan una desventaja: "la mayor parte del mercado sigue operando en el circuito no oficial, así que ese sistema apenas está moviendo dinero", afirmó Guillermo Arcay, de la firma Ecoanalítica.

En adición, el economista afirma que a raíz de la venta de oro venezolano se ha podido dar cierta “estabilidad” al bolívar frente a monedas internacionales, el dólar principalmente, lo que permitió inyectar al mercado divisas de euros por parte del Ejecutivo.

Pero la “asfixia” de las arcas públicas, así como las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela, dificultan realizar algún pronóstico sobre el bolívar.

DÉFICIT CERO

El plan anunciado por Maduro en 2018, de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, tiene el objetivo de lograr un déficit cero del gasto público de Venezuela.

Sin embargo, señalan los expertos, existe una gran diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado, lo que explicaría los niveles históricos en los que se ubica la inflación en dicho país. En 2018 se llegó al 130,000%, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela, por lo que la meta del plan se torna difícil.

Pero para lograrlo, el gobierno de Maduro ya no sube el salario mínimo con la frecuencia con que solía hacerlo. Con ello, buscaría contener el aumento de los precios de los productos del mercado, principal factor que demerita el poder adquisitivo de los venezolanos.

"Las empresas están aplicando directamente los ajustes sobre los salarios forzados por la inflación", comenta Luis Vicente León, economista y presidente de la consultora Datanálisis.

En cambio, los funcionarios públicos han visto congelada su paga, sin que los precios dejen de subir.

Se estima que a la “moderación salarial” se suma una contracción de la masa monetaria, es decir, la cantidad de dinero disponible en la economía.

Según Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica, el Ejecutivo ha logrado reducir algo el déficit fiscal, pero "el problema es que lo sigue financiando el Banco Central" a través de la emisión de dinero.

ENCAJE BANCARIO

Por su parte, Arcay explica que, en efecto, la masa monetaria sigue en crecimiento, "aunque lo hace un poco menos que antes”, detalla.

En este sentido, la razón por la que la inflación también crece es el llamado “encaje bancario”, el cual consiste en la inmovilización que hace el BCV a cierto porcentaje de los depósitos recibidos por las entidades financieras. En Venezuela es desde septiembre pasado en un 100%.

Para Luis Vicente León, esto "supone una política muy agresiva del gobierno”, ya que evita la obtención de crédito y aumenta los costos de operación de las empresas, pues se ven obligados a entregar sus ganancias al Banco Central.

Tras esto, las entidades bancarias dejan de dar préstamos. Las consecuencias de ello se reflejan en la inversión, el consumo y los precios.

EL MERCADO

El gobierno de Maduro "ya no puede alterar artificialmente el valor de las divisas y como ya no tiene capacidad para importar materias primas, tampoco puede presionar al sector privado para que respete los precios regulados con la amenaza de que no se las asignará si no lo hace", consideró León.

Ello, lo situaría en un contexto en el que el mercado sea quien fije los precios y el tipo de cambio.

SALIR DE LA CRISIS

Entre las dificultades para que Venezuela encuentre una solución a la crisis, están las sanciones de Estados Unidos; el disuadir a la inversión extranjera; el limitar el acceso de divisas y exportaciones; falta de coherencia y coordinación en la aplicación de las medidas, en referencia a los nuevos planes de Maduro sobre el sector minero y la exportación de petróleo.

